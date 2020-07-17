التقديم إلكترونيا.. القابضة لمياه الشرب تعلن قبول دفعة جديدة بمدارسها الثانوية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات (القاهرة، البحيرة، بني سويف والمنوفية)، على أن يكون التقديم عبر الموقع الالكترونى لكل شركة ووفقا للتقسيم الجغرافي، اعتبارًا من يوم الأحد 12/7/2020 حتي الاربعاء الموافق 29/7/2020





وأوضحت الشركة الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس، على النحو التالى:

1ـ أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية العامة عام 2019-2020

2ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عام.

3ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية

4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة، والأولوية للأعلى مجموع.

5ـ ان يجتاز الطالب اختبارات القدرات و المقابله الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

6ـ أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي.

7ـ أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.







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البيانات المطلوبه بطلب الالتحاق:

اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن في أول اكتوبر، المحافظه الصادر منها الشهاده الاعدادية، سنه الحصول علي الشهادة الاعدادية، عنوان الطالب، مجموع درجات الطالب، رقم تلفون ولي الأمر.

المرفقات: صوره الشهادة الاعدادية، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية.



