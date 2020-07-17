بعد توقف دام 17 عاما .. أمريكا تنفذ حكم الإعدام الثالث خلال أسبوع

أقدمت السلطات الفيدرالية الأمريكية، اليوم الجمعة، على تنفيذ الحكم الثالث من نوعه بالإعدام خلال أسبوع، وذلك بعد التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى الفيدرالي لـمدة 17 عاما.





وتم تنفيذ حكم الاعدام في شخص يدعى داستين لي هونكن، بالسجن الفيدرالي بتيري هوت في ولاية إنديانا.





وأدين داستين لي هونكن (52 عاما) بتهمة الإتجار في المخدرات، وفي عام 1993 قتل 5 أشخاص في ولاية أيوا، بينهم طفلتان عمرهما 10 و6 سنوات، وصدر بحقه حكم الإعدام في عام 2004.





جدير بالذكر أن الولايات المتحدة عاودت تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية هذا الشهر، بعد أن أعلن المدعي العام ووزير العدل للبلاد، ويليام بار، في 2019، أن السلطات الفيدرالية ستستأنف عمليات إعدام المجرمين من أجل الاستجابة لمطالب أقرباء الضحايا.



