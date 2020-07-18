نشرة السوشيال ميديا| كسر رجل ابنة ماجد المصري.. كريم عبد العزيز يمازح جمهوره بصورة مع أحمد عز

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
أعلن الفنان ماجد المصري ، كسر رجل ابنته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وذلك بنشر صورة لها في الجبس.
نشرت الفنانة صبا مبارك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " صورا جديدة لها، ظهرت فيها وسط مناظر طبيعية.
نشر محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة بصحبة ليوناردو دى كابريو وبراد بيت.
مازح الفنان كريم عبد العزيز، جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بنشر بصورة لة مع الفنان أحمد عز.