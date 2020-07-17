من وسط الطبيعة ...صبا مبارك توجه رسالة إلى جمهورها .. شاهد

وكتبت صبا على الصور، لما تكون بحالة صمت.. عقلك وروحك بكونو أقرب ما يمكن لبعض و الأفكار إلى ممكن تغير حياتك بتطلع قدامك واضحة.. ومشاكلك اللي مفكر ما الها حلول ممكن وزنها يصير اخف.. بس انا اليوم.

I'm feeling tropical 🌻🌴🌻 .

وكانت صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس كورونا.





والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي، وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها، إلى أن أعلنت أنها اطمأنت على نفسها وأنهت فترة الحجر المنزلي.



