منها تقوية المناعة.. فوائد مذهلة لتناول البرتقال

يحتوي البرتقال على العديد من الفوائد الصحية التى تحسن من صحة الجسم، وأهمها صحة قلبك، واحرص على تناول تلك الفاكهة في نظامك الغذائي.
وتناول موقع "boldsky" أبرز الفوائد الصحية لتناول البرتقال على النحو التالي:
- تخفيف الإمساك
مصدر جيد جدًا للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والبرتقال جيد للحفاظ على حركة الأمعاء، الألياف الموجودة فيه تمنع متلازمة القولون العصبي، كما أنها تحفز إنتاج العصائر الهضمية، وتحسين الهضم.
- تنظيم ضغط الدم
البرتقال مصدر غني بالمغنيسيوم، والذي سيساعد على تنظيم ضغط الدم، فالفلافونويد المسمى هسبريدين، وهو موجود بشكل طبيعي في البرتقال يبقي أيضًا ضغط الدم تحت السيطرة.
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- منع السرطان
هذه الفاكهة الحمضية هي مصدر قوة لفيتامين "ج"، وهو عامل قوي مضاد للأكسدة ويعزز المناعة، من المعروف أن مركب يسمى الليمونين، الموجود على نطاق واسع في البرتقال، يمتلك خصائص مثبطة للسرطان، يعمل هذا المركب حيث يفشل نظام المناعة لدينا، يكتشف الخلايا السرطانية ويدمرها، ويمنع ظهور السرطان.
- حماية نظام القلب والأوعية الدموية
تقاوم مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال ضرر الجذور الحرة وتساعد على منع أكسدة الكوليسترول، يميل الكوليسترول المؤكسد إلى التمسك بداخل الشرايين وتقييد تدفق الدم إلى القلب، مما يؤدي إلى نوبة قلبية، وتساعد مضادات الأكسدة على تحييد آثار هذه الجذور الحرة وحماية القلب من الأمراض، كما يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للبرتقال على حماية جسمك من أمراض القلب وتعزيز صحة القلب.
- تعزيز المناعة
البرتقال غني بفيتامين سي، وهو معروف بقدرته على تعزيز المناعة مع نظام مناعة قوي ومستقر، فإن جسمنا قادر على محاربة العدوى بشكل أفضل ومنع المرض، كما أن مادة البوليفينول الموجودة فيها مضادة للفيروسات ، مما يؤدي إلى قتل الفيروس الذي يدخل أجسامنا قبل أن يسبب العدوى.