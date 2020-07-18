منها تقوية المناعة.. فوائد مذهلة لتناول البرتقال

- تنظيم ضغط الدم

- منع السرطان

هذه الفاكهة الحمضية هي مصدر قوة لفيتامين "ج"، وهو عامل قوي مضاد للأكسدة ويعزز المناعة، من المعروف أن مركب يسمى الليمونين، الموجود على نطاق واسع في البرتقال، يمتلك خصائص مثبطة للسرطان، يعمل هذا المركب حيث يفشل نظام المناعة لدينا، يكتشف الخلايا السرطانية ويدمرها، ويمنع ظهور السرطان.











- حماية نظام القلب والأوعية الدموية

تقاوم مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال ضرر الجذور الحرة وتساعد على منع أكسدة الكوليسترول، يميل الكوليسترول المؤكسد إلى التمسك بداخل الشرايين وتقييد تدفق الدم إلى القلب، مما يؤدي إلى نوبة قلبية، وتساعد مضادات الأكسدة على تحييد آثار هذه الجذور الحرة وحماية القلب من الأمراض، كما يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للبرتقال على حماية جسمك من أمراض القلب وتعزيز صحة القلب.







