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مرأة

كب كيك البرتقال بمذاق لا يقاوم.. هذه طريقة عمله

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:01 ص
كبك كيك
كبك كيك
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لمياء الياسين
أطفالك يعشقون تناول الكيك يمكنك تحضيرها بمكونات صحية وبطعم ومذاق مميز على طريقة الشيف إلهام فتحى فى دقائق معدودة إليك المقادير وخطوات التحضير لكب كيك البرتقال:
المقادير لتحضير لكب كيك البرتقال:
    كوب زبدة سائلة
    كوب سكر بودرة
    5 بيضات
    كوب شيكولاته سائلة
    1 ملعقة كبيرة ماء

طريقة التحضير لكب كيك البرتقال:
      فى المضرب الكهربائى يتم وضع صفار البيض ووالسكر ومزيج الشوكولاته ويت خلطهم جيدا
      بعد أن تمتزج المكونات يتم وضع الزبدة وضرب المكونات مرة أخرى حتى تمتزج تماما
       يتم تبطين قوالب الكب كيك بالدقيق والزيت ويتم إضافة مقدار من الكيك
       توضع قوالب الكيك فى الفرن لمدة 15 الى 20 دقيقة ثم يتم إخراجها من الفرن وترص فى قوالب وتقدم ويمكن تزينها بالمكسرات وصوص البرتقال
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