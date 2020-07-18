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اقتصاد

بسبب زيادة استيراد الماشية.. شعبة القصابين تتوقع استقرار أسعار اللحوم في عيد الأضحى

السبت 18/يوليه/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكدت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية استقرار أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، متوقعة استمرار حالة الاستقرار وعدم وجود أى زيادات خلال أيام العيد. 

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم تشهد استقرارا قبيل عيد الأضحى المقبل لعدة أسباب، أبرزها تراجع أسعار الماشية في الأسواق، نظرا لاعتماد مزارع التربية على المستورد ونجاح قرض البتلو في زيادة أعداد الماشية عند المربين.


وأضاف "وهبة"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 110 و140 جنيها، واللحوم الضأن تراوحت أسعارها بين 120 و150 بالقاهرة، وتختلف حسب المحافظات والمناطق بزيادة أو نقصان جنيهات قليلة.

وأضاف رئيس شعبة القصابين، أن الاستقرار الذي يحدث في أسعار اللحوم يرجع إلى وفرة الإنتاج وزيادة المعروض، وعدم حدوث أى زيادات خلال أيام العيد. 

ولفت إلى أن أسعار العجول انخفضت بنسبة من 10% بسبب زيادة المعروض فى الأسواق بفضل زيادة الإنتاج والسياسات التى انتهجتها الدولة؛ من أجل خفض الأسعار فى الأسواق من زيادة استيراد اللحوم والماشية الحية. 

وأشار إلى أن الأسواق شهدت استقرارا بمحلات الجزارة، مضيفا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تعاقدت مؤخرا مع إحدى الشركات السودانية لتوريد كمية 18500 طن لحوم طازجة بما يعادل حوالى 120 ألف رأس أبقار مخطط توريدها حتى نهاية عام 2021، وتباع بسعر 85 جنيها للكيلو مشفي.

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