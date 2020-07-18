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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 18 -7- 2020

السبت 18/يوليه/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ينشر موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 18-7-2020 في سوق العبور لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.


وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و25 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.75 إلى 4.25 جنيه، وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 1.50 إلى 2.50 جنيه.


وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 15 إلى 18 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 1.50 إلى 3 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 2 جنيه.




وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والخيار الصوب من 1.5 لـ 3.50 جنيه، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، والبامية بسعر 17 جنيها.


وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 5 و8 جنيهات، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 27 جنيها، وسعر ورق العنب البلدى من 8 إلى 10 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات.


وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.25 إلى 2.25 جنيه، والباذنجان البلدي 1.50 إلى 2.50 جنيه، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 3 جنيهات.


كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 7 إلى 13 جنيها، والجريب فروت بسعر 9 جنيهات، والعنب بناتي أحمر يتراوح بين 5 و6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بسعر 7 جنيهات.


وسجل سعر التفاح المصري من 5 إلى 9 جنيهات، والكانتلوب من 3 إلى 7 جنيهات، والبلح الرملى بـ7.50 جنيه، والبلح السيوى بـ20 جنيها، والمانجو عويسى بسعر 30 جنيها، والمانجو الهندى بسعر 20 جنيها، والمانجو البلدي بسعر 10 جنيهات، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح بين 38 و40 جنيها. 

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