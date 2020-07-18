أسعار الذهب اليوم

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 798 جنيها إلى 800 جنيها .





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كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 684 جنيها إلى 686 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 532 جنيها إلى 533 جنيها .

فيما تراوح سعر الجنيه الذهب 6.363 جنيها إلى 6.400ِ ، يزن 8 جرامات من عيار 21.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



