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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو 2020

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ننشر اسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 يوليو 2020 ،ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.



وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

  تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين912 جنيها إلى 914 جنيها  .
تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 798 جنيها إلى 800 جنيها

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين  684 جنيها إلى 686 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 532 جنيها إلى 533  جنيها .

 تتراوح سعر الجنيه الذهب 6.363 جنيها إلى 6.400ِ ، يزن 8 جرامات
.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
  
تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما 836 جنيها إلى 838 جنيها.
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