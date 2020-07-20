تعرف على ترتيب أغلى المدن الجديدة وفقا لوزارة الإسكان





وعلى رأس مشروعات الوزارة التى تستهدف تغطية الفجوة فى الإسكان المتوسط، مشروعات دار مصر وجنة، وكذا سكن مصر، والتى توفر وحدات بمساحات تبدأ من 100 إلى 150 متر مربع.





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وهي شريحة لم يكن متوفر لها وحدات كافية فى السابق، حيث اقتصر بناء القطاع الخاص على الوحدات ذات المساحة الكبيرة حوالى 200 متر وأكثر، مما يرفع تكلفة الوحدة مما يجعلها لا تتناسب مع متوسطي الدخل، واقتصار وزارة الإسكان على البناء لمحدودى الدخل المساكن الأصغر لتناسب الفئات الأقل دخلا التى تحتاج لمسكن بسعر مناسب لقراتها الشرائية.





وفى آخر إعلان لشقق سكنية الذي طرحته الوزارة أمس الأحد ، كانت المدينة الأعلى سعر هي الشيخ زايد، وتلتها مدينة القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، ثم 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، والعبور والعاشر من رمضان والسادات و15 مايو، وأخيرا مدن الصعيد.





وتوفر الوزارة مساكن متوسطة القيمة بهذه المدن بنموذج عمراني حديث، وتراعي مستوى متميز من التشطيبات .





وعادة تحظى مدينة الشيخ زايد بإقبال كبير من المواطنين فى أغلب طروحات وزارة الإسكان لذا دائما يتم تقييم الوحدات بها بالسعر الأعلى بين باقي المدن الجديدة، وتليها القاهرة الجديدة وباقي المدن، لكن تحظى المدن الساحلية بأسعار مرتفعة لا ترجع في معظمها لكثافة الطلب ولكن لتميز المواقع التى توفرها الوزارة للوحدات بها، وعلى رأسها العلمين الجديدة و المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة التى تجمع بين مميزات المدن الأكثر طلبا التى لا تتوفر بها أراض كثيرة ففيها دائما طلبا متزايد، وفى نفس الوقت مدينة ساحلية على موقع متميز من البحر الأبيض.





وبرغم ارتفاع الطلب على مدينة أكتوبر والمدن القريبة منها "أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر" إلا أن أسعارها دائما تأتى فى الفئة المتوسطة، ونفس الحال لمدن العبور وبدر و15 مايو، وتقريبا نفس الحال لمدينة الشروق التي لا تتوفر بها أراضي وبها طلب متوسط على الوحدات.





وتأتى مدن الصعيد باستثناء أسيوط الجديدة فى ذيل القائمة بأقل أسعار للوحدات السكنية بها نظرا لعدم معاناتها من ندرة الأراضى لوجود ظهير صحراوى كبير لأغلب محافظات الصعيد.





وفى الإعلان الحالى لشقق الإسكان المتوسط "جنة، دار مصر، سكن مصر" بــ13 مدينة جديدة جاء سعر المتر على النحو التالى: مدينة الشيخ زايد الأعلى سعر بــ11925 جنيه للمتر قبل نسبة التميز ووديعة الصيانة والرسوم الإدارية، تلتها مدينة دمياط الجديدة بسعر 9 آلاف جنيه للمتر، وبعدها القاهرة الجديدة "ضمن سكن مصر" بسعر 7655 جنيه للمتر، وتلتها العبور بسعر 7400 جنيه للمتر، ثم حدائق أكتوبر بـــ6875 جنيه للمتر، وأكتوبر الجديدة بـــ6380 جنيه للمتر، تلتها 15 مايو بسعر 5545 جنيه للمتر ثم العاشر من رمضان بسعر 5350 جنيه للمتر، والسادات بسعر 5075 جنيه للمتر، وكانت الفروق محدودة بين 3 مدن بالعسد هي غرب أسيوط بــ3480 جنيه للمتر، ثم غرب قنا بسعر 3440 جنيه للمتر وأخيرات المنيا الجديدة بسعر 3400 جنيه للمتر.