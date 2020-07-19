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اقتصاد

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:30 ص
شقق ضمن مشروع دار
شقق ضمن مشروع دار مصر
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آمنة عبدالعظيم
تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، اليوم الأحد، 2271 وحدة سكنية بمساحات من 106 إلى 150 مترا مربعا لمتوسطي الدخل بنظام التمويل العقارى بالتقسيط على 20 سنة، موزعة على 13 مدينة على مستوى 9 محافظات: وهي "القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا"، وذلك ضمن مشروعات "سكن مصر، جنة، دار مصر".

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن وحدات مشروع دار مصر توجد في 4 مدن جديدة، هي: 15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر، وذلك بإجمالي 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 مترا مربعا، وبأسعار تتراوح من 672.945 إلى 981.750 جنيه.


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أما مشروع جنة، فيتم طرح وحدات في 4 مدن، هي: السادس من أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد، بإجمالي 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150 مترا مربعا، بأسعار تتراوح من 754.800 جنيه إلى 1.674.270 جنيه.


وأخيرًا مشروع سكن مصر، حيث  يتم به طرح وحدات في 5 مدن، هي: أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة، بإجمالي 691 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106-118 مترا مربعا، بأسعار تتراوح من 364.000 إلى 948.454 جنيه للوحدة.



وأوضحت مى عبد الحميد أنه سيتم فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة، وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من اليوم، الأحد الموافق 19/7/2020 حتى الخميس الموافق 20/8/2020، حيث سيتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، وحتى وقت كتابة الخبر لم تتوفر كراسة الشروط على الموقع الرسمي للصندوق، مع صعوبات فنية لفتح اللبنك الخاص بالحجز المباشر.


ويأتي ذلك وفقًا للخطوات التالية: الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع (يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكترونى نظرًا لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب)، حيث تتضمن الرسالة رقمًا كوديًا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت)، ثم بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF)، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، على أن يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.



وتبلغ مقدمات الحجز المقرر سدادها للوحدات كالتالى: 40 ألف جنيه لشقق سكن مصر، و60 ألف جنيه لشقق دار مصر، و80 ألف جنيه لوحدات جنة.
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