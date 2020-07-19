بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن وحدات مشروع دار مصر توجد في 4 مدن جديدة، هي: 15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر، وذلك بإجمالي 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 مترا مربعا، وبأسعار تتراوح من 672.945 إلى 981.750 جنيه.





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أما مشروع جنة، فيتم طرح وحدات في 4 مدن، هي: السادس من أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد، بإجمالي 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150 مترا مربعا، بأسعار تتراوح من 754.800 جنيه إلى 1.674.270 جنيه.





وأخيرًا مشروع سكن مصر، حيث يتم به طرح وحدات في 5 مدن، هي: أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة، بإجمالي 691 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106-118 مترا مربعا، بأسعار تتراوح من 364.000 إلى 948.454 جنيه للوحدة.