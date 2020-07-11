تقسيط على 20 سنة.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، ويأتى ذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020 وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري. أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير، أنه تم طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، ويأتى ذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020 وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري.





الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن عدد الوحدات التي سيتم طرحها بالإعلان تبلغ 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة على مستوى 9 محافظات: وهي القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، مُشيرة إلى أن تلك الوحدات ضمن مشروعات (دار مصر – جنة – سكن مصر)، حيث تضمن مشروع دار مصر طرح وحدات في 4 مدن، هي: 15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر، بإجمالي عدد 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 م2 بأسعار تتراوح من 672.945 إلى 981.750 ، أما مشروع جنة فيتم طرح وحدات في 4 مدن، هي: السادس من أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد، بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150م2 بأسعار تتراوح من 754.800 إلى 1.674.270. وأخيرًا مشروع سكن مصر، حيث يتم به طرح وحدات في 5 مدن، هي: أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة، بإجمالي عدد 691 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106-118م2 بأسعار تتراوح من 364.000 إلى 948.454. وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوقودعم التمويل العقاري، إلى أن عدد الوحدات التي سيتم طرحها بالإعلان تبلغ 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة على مستوى 9 محافظات: وهي القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، مُشيرة إلى أن تلك الوحدات ضمن مشروعات (دار مصر – جنة – سكن مصر)، حيث تضمن مشروع دار مصر طرح وحدات في 4 مدن، هي: 15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر، بإجمالي عدد 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 م2 بأسعار تتراوح من 672.945 إلى 981.750 ، أما مشروع جنة فيتم طرح وحدات في 4 مدن، هي: السادس من أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد، بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150م2 بأسعار تتراوح من 754.800 إلى 1.674.270. وأخيرًا مشروع سكن مصر، حيث يتم به طرح وحدات في 5 مدن، هي: أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة، بإجمالي عدد 691 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106-118م2 بأسعار تتراوح من 364.000 إلى 948.454.









وأوضحت مى عبدالحميد أنه سيتم فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة، وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الالكتروني بالإضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من يوم الأحد الموافق 19/7/2020 حتى الخميس الموافق 20/8/2020، حيث سيتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، وذلك وفقًا للخطوات التالية: الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع (يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكترونى نظرًا لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب)، حيث تتضمن الرسالة رقمًا كوديًا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت)، ثم بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF)، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، على أن يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.





أما عن مبالغ مقدم جدية الحجز، فقد أشارت مى عبد الحميد أنها تبلغ 40 ألف جنيه بالنسبة لوحدات سكن مصر، و60 ألف جنيه لوحدات دار مصر، و80 ألف جنيه لوحدات جنة، هذا بخلاف مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، على أن يتم سداد المبالغ دفعة واحدة غير مجزأة، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى – إن وجدت –وذلك بإحدى وسائل السداد التالية:







ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقمًا يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.





سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX ) عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعميـر والإسكان - فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقمًا يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.





تحويل داخلي من أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك نقدًا في أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان.





وأكدت مى عبدالحميد على أن يتضمن السداد النقدي أو التحويل اسم المتقدم صاحب الطلب (رباعى)، ورقم بطاقة الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب (14 رقما) سارية، ورقم الهاتف للمتقدم صاحب الطلب.





أما فيما يخص حجز الوحدات، فقد أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه بعد حوالي عشرة أيام من غلق باب الإعلان وسداد مقدمات جدية الحجز، سيتم إتاحة فترة تصل إلى 3 أسابيع تبدأ من الأحد 30/8/2020 حتى الأحد 20/9/2020 لحجز الوحدة السكنية من خلال دخول المواطن مرة أخرى على البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، حيث يقوم بكتابة الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع، مع العلم أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.





كما نوهت إلى أنه يتم سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد ثلاثة أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث ستتم إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.





وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن هذا الطرح يأتى ضمن سلسلة من الإعلانات التي سيقوم الصندوق بنشرها خلال الأشهر القليلة القادمة في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020، والتي جاءت استثمارًا لما سبق وأن حققته مبادرة البنك المركزي المصري لمحدودي الدخل من نجاح واضح، وتماشيًا مع سياسة الدولة نحو تحقيق التنمية المُستدامة وتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم وصحي للمواطن المصري بما يُساهم في دفع السوق العقاري وتحريك الاقتصاد القومي للبلاد.