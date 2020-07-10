إنجازات السيسي.. 107.27 مليار جنيه استثمارات منفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات

أصدر مجلس الوزراء مجلدا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان "حصاد 6 سنوات (يونيو 2014- يونيو 2020).





وأشار المجلد إلى أنه في مجال تطوير البنية الأساسية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تم تنفيذ العديد من المشروعات في الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات (107.27) مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ (627.6) ألف وحدة، وجارى تنفيذ (388.35) ألف وحدة بإجمالي استثمارات تقدر بـ (98.4) مليار جنيه.





وتمثلت أهم الإنجازات المنفذة في ذلك الإطار في: توفير (414) وحدة للإسكان الاجتماعي، كما تم الانتهاء من نحو (165.958) ألف وحدة في مشروع المناطق غير الآمنة بإجمالي تكلفة بلغت (41) مليار جنيه، إلى جانب الانتهاء من (41.4) ألف وحدة في مشروعات دار مصر، ونحو (2.232) ألف وحدة في مشروع سكن مصر، ونحو (4.032) ألف وحده في مشروع جنة.





كما تم تنفيذ (1121) مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي استثمارات منفذة بلغت نحو (78302) مليون جنيه مصري، وجار تنفيذ (668) مشروعا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو (110911) مليون جنيه، وتتمثل أهم الإنجازات المنفذة في ذلك الإطار في تنفيذ (118) محطة تنقية مياه سطحية، و(58) مشروعا لمد وتحسين شبكات مياه الشرب بالمدن والقري، ونحو (63) محطة معالجة مياه جوفية، ونحو (15) محطة تحلية مياه البحر، ونحو (595) مشروعا للصرف الصحي، و (115) محطة معالجة ثنائية، ونحو (148) مشروع لمد وتحسين خدمات الصرف الصحي، كما تم الانتهاء من تنفيذ (6) محطات معالجة ثلاثية.





وأشار المجلد إلى أنه تم أيضًا تنفيذ (108) مشروعات لمدن الجيل الرابع بهدف تخفيف الضغط على المدن القديمة، والمساهمة في توفير المسكن المناسب لكافة فئات المجتمع، وجار تنفيذ (180) مشروعا آخر، ومن أهم تلك الإنجازات تنفيذ (20) مدينة جديدة من أبرزها العاصمة الإدارية، وجار التخطيط للبدء في تنفيذ (10) مدن أخرى.





كما نجحت مصر في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، في إطار استهداف القضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء، وتدعيم شبكات النقل والتوزيع بخطوط ومحولات لاستيعاب الاستهلاك وتفريغ القدرات الإضافية وتحسين مستوى الجهود، وقد تم في ذلك الإطار تنفيذ نحو (201) مشروع بإجمالي استثمارات بلغت (46070) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (159) مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت (50501) مليون جنيه.





وأكدت المهندسة راندة المنشاوى، أن مجلد حصاد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أعده فريق متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، أشار إلى أن رئيس الجمهورية أولى اهتمامًا خاصًا بمجال النقل بمختلف قطاعاته بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد، وقد استهدفت مشروعات النقل إحداث طفرة في هذا المجال الحيوي الهام عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، والذي يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع، كما استهدفت مشروعات النقل التوسع في شبكات الطرق والكباري وتطوير وتجديد عناصر منظومة السكك الحديدية، وتطوير مترو الأنفاق وإضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية لتحقيق السيولة المرورية بالقاهرة الكبرى.

وفي ذلك الإطار تم تنفيذ (377) مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت (95.5) مليار جنيه، وجار تنفيذ (311) مشروعا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو (396.3) مليار جنيه. وقد تنوعت المشروعات المنفذة في ذلك الإطار لتشمل: (199) مشروعا في مجال الطرق الرئيسية والداخلية لإنشاء طرق وكباري ومحاور جديدة، ورفع كفاءة وازدواج طرق قائمة وعمل (6) محاور على النيل وكباري، ونحو (38) مشروعا لرفع كفاءة الموانئ الجافة والبحرية، ونحو (36) مشروعا بهيئة السكك الحديدية، ونحو (26) مشروعا بهيئة مترو الأنفاق، ونحو (38) مشروعا بهيئة النقل النهري.

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