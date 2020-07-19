7400 جنيه أقل سعر للمتر.. ننشر كراسة الشروط لشقق جنة في 4 مدن جديدة.. تفاصيل

أما مشروع جنة، فيتم طرح وحدات في 4 مدن، هي: السادس من أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد، بإجمالي 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150 مترا مربعا، بأسعار تتراوح بين 754.800 جنيه و1.674.270 جنيه.





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ويبدأ سعر المتر من 7400 جنيه لمدينة العبور، تليها مدينة دمياط الجديدة بسعر 9 آلاف جنيه للمتر، ثم مدينة السادس من أكتوبر 9470 جنيهًا، والأعلى سعرا مدينة الشيخ زايد بسعر 11925 جنيه للمتر.





وبعكس آخر إعلان لوحدات جنة الذي شهد طرح شقق بالدور الأرضي والأخير، تتوفر بالإعلان الحالى وحدات بأدوار متنوعة، ويضاف مبلغ 5% لقيمة الوحدة كقيمة وديعة الصيانة التى ستخدم للحفاظ على المبانى والتشغيل للخدمات الأساسية.





كما تتم إضافة 1% مصاريف إدارية بالإضافة لـــ0.5% رسوم تخصص لمجلس الأمناء، وتبلغ قيمة مبلغ جدية الحجز لشقق جنة 80 ألف جنيه، على أن يتم استكمال 20% من إجمالى قيمة الوحدة عند الاستلام و10% خلال 3 أشهر من الحجز واستكمال الإجراءات.





وتفاصيل الوحدات المتاحة وأسعارها متاحة عبر الرابط التالى:

https://cservices.shmff.gov.eg/Portal/Home/Details/3

ويمكن حجز الشقق بدءًا من اليوم حتى 20 أغسطس عبر الموقع الالكترونى للصندوق.