لقاء محور الإرهاب.. وزير دفاع أردوغان يستقبل وزير داخلية الوفاق في أنقرة

التقى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، منذ قليل، وزير داخلية حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا في العاصمة التركية أنقرة.





جاء ذلك بعد يوم واحد من زيارة أكار للدوحة، حيث التقى أمير قطر، تميم بن حمد، وذلك في وقت بدأت فيه مليشيات تركيا في الغرب الليبي بالتصعيد.





أرسلت أنقرة راجمات صواريخ إلى ليبيا لدعم القوات الموالية لحكومة "الوفاق" المدعومة من قِبلها، استعدادًا للهجوم على سرت والجفرة، بحسب صحيفة "مليت" التركية.









وتأتي زيارة أكار للدوحة بعد أسبوعين من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للدوحة، التقى خلالها أمير قطر، وهي الأولى له خارج البلاد منذ تفشي وباء كورونا، وعقب زيارة أردوغان، أعلنت أنقرة في بيان توقيع الجانبين اتفاقيات مالية جديدة بين البلدين.









وكان أكار قد زار طرابلس، مطلع الشهر الجاري، حيث أجرى مباحثات مع فايز السراج تمحورت حول تطورات الأوضاع في ليبيا والتعاون العسكري والأمني وآليات التنسيق بين البلدين.



