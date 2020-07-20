كفر الشيخ: المبالغ المحصلة من التصالح تخصص لتحسين الخدمات

بحث اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، سبل حل معوقات ومشاكل المواطنين، بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء.





وكلف نور الدين ، بتذليل جميع العقبات وحل المشكلات، وتشكيل لجنة للمتابعة برئاسة اللواء أشرف موافي، سكرتير عام المحافظة.





وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يدعو المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بإنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية.





وأضاف أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات.





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد.





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