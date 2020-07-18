AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

على مساحة 25 ألف متر.. إزالة 12 تعديا على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

السبت 18/يوليه/2020 - 08:45 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، حصاد اليوم الثامن بالموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة بلطيم، موجهًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى تنفيذ 12 قرار إزالة حالات مبانٍ بمساحة 25200 متر مربع، مؤكدًا علي التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات.

يأتي هذا فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

اقرأ أيضًا:

على مساحة 25 ألف متر.. إزالة 12 تعديا على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
على مساحة 25 ألف متر.. إزالة 12 تعديا على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
على مساحة 25 ألف متر.. إزالة 12 تعديا على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
على مساحة 25 ألف متر.. إزالة 12 تعديا على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
على مساحة 25 ألف متر.. إزالة 12 تعديا على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق الشعب.. إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

محافظ المنيا: استرداد 195 فدان أملاك دولة بمركزي بني مزار ومطاي

حصاد اليوم الثالث.. إزالة 36 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

تنفيذ 41 قرار إزالة خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ .. صور

ضمن الموجة الـ16.. استرداد 8 آلاف فدان وإزالة 140 حالة تعد على أراضي الدولة بالمنيا

إزالة 56 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. وصور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز

العشر الأول من ذي الحجة.. الإفتاء تنصح بـ9 أعمال للفوز بخيراتها

محلل ليبي: ترامب حذر أردوغان من التقدم نحو سرت.. فيديو

بمكياج بسيط.. زوجة مصطفى فهمي بملابس صيفية تبرز ملامحها

تجاوزت الحدود.. الجيش السوداني يبدأ إجراءات قانونية ضد الإهانات الموجهة له

للأصحاء والمتعافين .. هاني الناظر يكشف أعراض كورونا الضعيفة والمتوسطة والشديدة

AdvertisementS

محمد رمضان يستأنف على حكم حبسه عاما في سب الطيار أشرف أبو اليسر

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

عاد للحياة بعد دفنه.. شقيقة مدرس الشرقية تكشف ردة فعلها عند رؤيته ..فيديو

نجم بيراميدز يرفع راية التمرد ويفتعل الأزمات من أجل عيون الأهلي

الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

ترامب يزيل صور كلينتون وبوش من مدخل البيت الأبيض

الذروة انتهت..فهل تحدث موجة ثانية لـ كورونا فى مصر؟ لجنة بالصحة تجيب

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

الخلل المناعي يتزايد في الشتاء.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد الموجة الثانية لـ الفيروس .. فيديو

إحالة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي للمحكمة الاقتصادية بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

الناطق باسم المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا: قوات أردوغان توقفت عند الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي

يمارس عمله الرعوي .. البابا تواضروس لـ صدى البلد: إصابتى بـ كورونا شائعات كاذبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نيسان ماجنيت الاختبارية.. فيديو وصور

حاولت والدتها قتلها وتحدت زوجة كنيدي وباعت سيارتها بنصف مليون دولار.. محطات في حياة نجمة الإغراء مارلين مونرو.. صور

طريقة طبيعية لعلاج آلام الركبة بسرعة