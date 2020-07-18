على مساحة 25 ألف متر.. إزالة 12 تعديا على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، حصاد اليوم الثامن بالموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة بلطيم، موجهًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.





قال محافظ كفر الشيخ ، إنه جرى تنفيذ 12 قرار إزالة حالات مبانٍ بمساحة 25200 متر مربع، مؤكدًا علي التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.





وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات.





يأتي هذا فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.





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