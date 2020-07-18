أثناء جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يضبط أعمال بناء على أرض زراعية ومقهى يقدم شيشة ..صور

ضبط اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أثناء توجهه لجولة تفقدية لمدينة سيدي سالم رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، عددا من عمال البناء يستكملون شدة بالطابق الثاني على أرض زراعية ، فاستدعي شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وأمر بمراجعة المبنى وإزالة المخالفات.





وحذر محافظ كفرالشيخ، من البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومحاسبة المقصرين في عدم إزالة التعديات.





كما ضبط محافظ كفرالشيخ، مجموعة من الشيش بمقهى في مدخل مدينة سيدي سالم.





وكان محافظ كفر الشيخ، قام بتفقد المقهى للتأكد من خلوه من الشيش واتباعه الإجراءات الاحترازية، وعندما دخل للمقهى ضبط مجموعة من الشيش فقرر غلق المقهى وتحرير محضر بالواقعة.