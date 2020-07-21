صناعة سيارة لامبورجيني أفينتادور من الورق المقوى.. فيديو

يقوم شابان من فيتنام ببناء نسخة مقلدة خضراء لامعة من لامبورجيني أفينتادور SVJ تستمد قوتها من محرك دراجة نارية صغير سعة 150 سي سي ، ولكن ليست حقيقية بل من الورق المقوى .





وبالفعل أثبت الشابان أنهما لا يحتاجان إلى مبالغ باهظة لقيادة سيارة تشبه سيارات لامبورجيني، حيث ان الشابين أنشآ قناة على اليوتيوب تحت مسمى NHẾT TV وظهرت من خلالها مجموعة من السيارات الخارقة المقلدة والدراجات الفائقة من الورق المقوى على مدار الـ 18 شهرًا الماضية أو ما يقرب من ذلك .





بدأ الشابان المشروع منذ مارس الماضي، وكل ما احتاجاه هو بعض الإبداع، وعين تلاحظ التفاصيل الدقيقة، والقليل من المعرفة الميكانيكية ، ثم تم تجميع ألواح الورق المقوى على إطار مخصص مصنوع من الفولاذ، حيث تطلب منهم لحام قطع من الفولاذ معًا وإنشاء أنظمة إلكترونية لسيارة، والمثير في الأمر أن كل ذلك تم بميزانية محدودة للغاية، وقطع رخيصة ومواد خردة.





وبعد اكتمال صنعهم للهيكل، بدأوا في العمل على إضافة ألواح الورق المقوى، ولا يزال العمل على السيارة مستمرًا، ولا يزال الجزء الخارجي خشنًا قليلًا خاصة عند الحواف، وبالإضافة إلى ذلك، فنظرًا لأن الورق المقوى ليس قويًا بشكل خاص، فقد تم استخدام الكثير من القطع المصنوعة من الألياف الزجاجية لتثبيتها دون إضافة الكثير من الوزن على السيارة.