رئيس الإنجيلية عن إحباط هجوم إرهابى بشمال سيناء: ستبقى مصر صلبة

ثمنت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الدور البطولي للقوات المسلحة في إحباط الهجوم الارهابى الغادر، اليوم الثلاثاء، على إحدى الإرتكازات الأمنية بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال الدكتور القس أندريه زكي - في تصريح له - نثمن الدور البطولي للقوات المسلحة ودروها في القضاء على جذور الإرهاب وإقتلاعه.





وتابع قائلا، نقدر تضحيات ودماء شهدائنا الأبطال من القوات المسلحة المصرية، والتي ستظل خالدة في ذاكرتنا الوطنية، وستبقى مصر صلبة عفية في وجه هذا الإرهاب الأسود، ولن تثنيها هذه المحاولات عن المضي في طريق التنمية والتقدم.





وأضاف رئيس الطائفة الانجيلية، نصلي إلى الله أن يمنح العزاء والصبر لأهل الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطننا الغالي، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح مصرنا العزيزة السلام والأمان".



