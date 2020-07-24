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سيارات

ساوإيست saweast تطرح موديلات جديدة في مصر

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:39 ص
ساوإيست saweast
ساوإيست saweast
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اشرف عطية
اعلن وكيل ساوإيست اعتزامه التوسع فى فئات طرازها الشهير DX3 فى السوق المصرى. ويعد طراز DX3 والمنتمى لفئه سيارات الـ SUV الحصان الرابح لمبيعات الشركه والذى قدمته الشركه فى الربع الاول من العام الحالى بفئة DISTINGUISHED من خلال موديلين أوتوماتيك بفتيس CVT  8 سرعات ومانيوال 5 سرعات.


وقالت الشركة في مصر أنه بناء على طلبات العملاء و الحاجزين و مع نفاذ الدفعات اللتى تم تقديمها للسوق المصرى قررت الشركه اضافه فئتين جديدتين لطراز DX3 الى جانب الفئتين الحاليتين. والفئه الجديدة هي DISTINGUISHED SPORT وتزيد عن الفئه الحاليه بجنوط سبور 18 بوصه  و زجاج ملون (فاميه) للابواب و الجوانب الخلفيه و الشنطه و فرش داخلى لونين بالاضافه الى الوان خارجيه جديده مزدوجه.


كما ستطرح الشركه أيضا أعلى فئه من طراز DX3  وهى فئة فلاج شيب واللتى تتميز بسقف بانوراما و لون مزدوج خارجى و كاميرات 360 درجه  و حساسات ركن أماميه و خلفيه و فرمله يد كهربائيه و دخول ذكى للسياره دون المفتاح و امكانيه اداره المحرك عن بعد و وسائد هواء أماميه مزدوجه و جانبيه و ستائر هواء للسقف بالاضافه الى العديد من التجهيزات الاخرى.


وستتاح الفئتين الجديدتين خلال شهر أغسطس القادم. و بتقديم الفئتين الجديدتين يصيح متاح لعملاء ساوايست 4 فئات من طراز DX3. وتتمتع كافه فئات DX3 بضمان 6 سنوات أو 160.000 كم أيهما أقرب. وتوفر شركه ساوإيست ايجيبت سيارات تجربه القياده لدى فروعها أو لدى الموزعين المعتمدين.
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