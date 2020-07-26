AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير قطاع الأعمال: 10 مليارات جنيه لتنفيذ مصانع جديدة للملابس القطنية

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:27 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن هناك خطة شاملة لتطوير محالج القطن على مستوى الجمهورية وتوفير الإمكانيات التكنولوجية اللازمة.


وتابع توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدم برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" يتم تنفيذ مصانع جديدة للملابس القطنية باستثمارات 10 مليارات جنيه".


وأضاف وزير قطاع الأعمال:" خلال عامين سيتم الانتهاء من خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والمحالج".


ونوه  إلى أن الصباغة والتجهيز هي أصعب عمليات النهوض بقطاع الغزل والنسيج ونستعين في ذلك بخبرات وشركات أجنبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القابضة للغزل توقع عقود توريد 3 محالج متطورة مع شركة هندية

النشرة الاقتصادية| الذهب يتراجع 5 جنيهات.. والبورصة تربح مليار جنيه.. وتخصيص 768 شقة بالفيوم والمنيا لعزل مصابي كورونا

صناعة النواب تكشف خطة الحكومة فى تطوير مصانع الغزل والنسيج

توفير عملة صعبة وفتح أسواق جديدة.. اقتصادية النواب توضح فوائد عودة مصانع الغزل والنسيج

تطوير 7 محالج.. وزير قطاع الأعمال: نستهدف استعادة عرش القطن المصرى.. نواب: يساهم فى فتح أسواق جديدة فى أفريقيا والعالم أجمع.. ومطالب بتخصيص هامش ربح للفلاح

يقام فى المحلة ..وزير قطاع الأعمال يوضح تفاصيل إنشاء اكبر مصنع للغزل بالعالم

ترشيحاتنا

يسبب التهاب الأذن الوسطى .. كورونا يصيب حاسة السمع

آمال بريطانيا تتحطم في الوصول إلى مناعة القطيع ضد كورونا

كرة يد.. رسميا .. الأهلى يحصل على توقيع عمر ياسين لمدة 3 سنوات

لأول مرة بمستشفى مصر للطيران.. جراحة ناجحة بالمنظار لاستئصال ورم من القولون

بدء الإنتاج في سبتمبر.. مستشار الرئيس لشئون الصحة يزف بشرى بشأن لقاح كورونا

المسماري يطلق أقوى تحذيراته.. أردوغان يريد السيطرة على ليبيا من خلال طرف ثالث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 56.. شاهد أجمل فساتين ساندرا بولوك

أبيض مخطط بأسود.. مريهان حسين تفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

في انتظار النتيجة .. بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا