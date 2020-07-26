وزير قطاع الأعمال: 10 مليارات جنيه لتنفيذ مصانع جديدة للملابس القطنية

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن هناك خطة شاملة لتطوير محالج القطن على مستوى الجمهورية وتوفير الإمكانيات التكنولوجية اللازمة.









وتابع توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدم برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" يتم تنفيذ مصانع جديدة للملابس القطنية باستثمارات 10 مليارات جنيه".









وأضاف وزير قطاع الأعمال:" خلال عامين سيتم الانتهاء من خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والمحالج".









ونوه إلى أن الصباغة والتجهيز هي أصعب عمليات النهوض بقطاع الغزل والنسيج ونستعين في ذلك بخبرات وشركات أجنبية.