بأسهل المكونات.. طريقة عمل أرز بالخلطة.. فيديو

وقت التحضير: 30 دقيقة

وقت الطهي: 45 دقيقة

تكفي لـ : 5 اشخاص

الأكلات

التي يمكن تقديمها على السفرة العربية، حيث انها تنال إعجاب الأطفال والكبار، وبالأخص إن تم تقديمها مع المقبلات والسلطة المفضلة لأفراد

، وإليكم الوصفة

بالتفصيل..

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