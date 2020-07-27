بأسهل المكونات.. طريقة عمل أرز بالخلطة.. فيديو

يمكن تقديم طريقة عمل أرز بالخلطة بطريقة مميزة وغير مكلفة، لذا قدمت الشيف اميرة أبو شنب وصفة مضمونة ومثالية لـ طريقة عمل ارز بالخلطة بخطوات بسيطة، ومكونات موجودة داخل مطبخك.
وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الطهي: 45 دقيقة
تكفي لـ : 5 اشخاص
وقت الطهي: 45 دقيقة
تكفي لـ : 5 اشخاص
تعتبر طريقة عمل أرز بالخلطة من أشهر الأكلات الخليجية التي يمكن تقديمها على السفرة العربية، حيث انها تنال إعجاب الأطفال والكبار، وبالأخص إن تم تقديمها مع المقبلات والسلطة المفضلة لأفراد أسرتك، وإليكم الوصفة خطوة بخطوة بالتفصيل..
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طريقة عمل ارز بالخلطة
مقادير طريقة عمل ارز بالخلطة :
أرز بسمتي
كبد فراخ مسلوقة
قوانص مسلوقة
مكسرات صحيحة
بصل أحمر مفروم
سكر بني
قرفة
زيت
زبدة
ملح
فلفل
ماء مغلي
طريقة عمل أرز بالخلطة :
1- شوحي زبدة مع زيت وقرفة وبصل مفروم
2- أضيفي السكر البني إلى الحلة وقلّبي جيدا
3- أضيفي الكبد والقوانص، وتقلب مرة مع الأرز ليحمص
4- أضيفي الماء المغلي ويترك حتى يتشرب كمية السائل وينضج على درجة حرارة متوسطة
5- حمصي المكسرات في زيت أو زبدة، ثم ترفع مع الـ أرز بالخلطة وتقدم .
واليكم الفيديو الذي يوضح طريقة عمل ارز بالخلطه خطوة بخطوة..