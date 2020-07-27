الكوارع .. من الأكلات المصرية الشهيرة التى يستمتع بمذاقها البعض أكثر من اللحوم العادية، حيث إنها غنية بالدهون البروتين وتمنح الجسم قوة وطاقة، ويعد عيد الأضحى فرصة مناسبة لتناولها .. فكيف تقدمي الكوارع بمذاق وشكل مميز مع ورق العنب؟



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نقدم لكم طريقة عمل ورق عنب بالكوارع بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.





مقادير ورق عنب بالكوارع

ورق عنب

كوارع مسلوقة مخلية

أرز

بصل مفروم

طماطم مبشورة

عصير طماطم

صلصة طماطم

ثوم مفروم

بهارات

ملح

فلفل أسود

شبت مفروم

بقدونس مفروم

كزبرة خضراء مفرومة

نعناع طازج مفروم

زيت





طريقة عمل ورق عنب بالكوارع

- فى حلة على النار ضعى الثوم والبصل الملح والفلفل الأسود حمريهم قليلا ثم ضعى الصلصة والطماطم ونتركهم قليلا على النار .

- اضيفي الأرز والشبت والبقدونس والكزبرة والنعناع ثم ا حشى ورق العنب بالخليط.

- ضع الكوارع المسلوقة فى اسفل الحلة ثم المحشى .

- امزجى المرقة مع ماء والقليل من عصير الطماطم والملح والفلفل واسقي به المحشي .

- ضعيهم على النار حتى الغليان ثم قومى بتخفيض النار وترك المحشى حتى النضج.



