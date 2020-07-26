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مرأة

نصائح شراء الكوارع وطريقة تنظيفها وعملها باحترافية

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد الكوارع من الاطعمة التي يقبل علي شرائها واتناولها في العيد والتي يتم اعدادها علي الفتة ، ولكن قد لايعرف البعض طرق ونصائح شراء كوارع ، وقدمت الشيف مديحه عبد الجواد علي ضفختها الشخصية بالفيسبوك مواصفات شراء الكوارع وطريقة عمل فتة الكوارع 

عند شراء الكوارع يراعى ان تكون بيضاء وان يكون العظم لونه مائل للبنفسجي اختيار الكوارع الأمامية، حيث تكون محملة باللحم أكثر من الكوارع الخلفية، ولا تستغرق وقت طويل عند الطهي، وكذلك تكون سهلة الهضم، موضحة أن الكوارع الخلفية تكون طويلة ورفيعة وعظامها دائرية، بينما تكون الكوارع الأمامية قصيرة وسميكة وعظامها أقرب للشكل البيضاوي، مضيفة أن الكوارع خلفية بها وتر، في حين أن الكوارع الأمامية لا يوجد بها وتر.

مدة التحضير ٦٠ دقيقه (  ضمنها نقع الكوارع ) 
مدة الطهي ساعتين 
المكونات ....
زوج من الكوارع 
٢كيلوةطماطم 
 توم مفروم (حوالي ٢٠ فص توم ) ملح 
.فلفل اسود
 بهارت لحمه 
 كمون 
كسبره ناشفه
 شطه حسب الرغبه 
خل .
عيش محمص يكفي عدد افراد الأسره 
ارز الكميه المناسبه .

الطريقه .
تغسل الكوارع جيدا وتنقع حوالي نصف ساعه  وممكن اكتر في ماء وملح وخل وقشر ليمون وتغسل جيدا بعد النقع ثم تصفى ثم توضع في قدر به ماء مغلي وبعد غلوه واحده تنشل الكوارع من الماء ثم توضع في قدر به ماء مغلي وبصل وجزر وكرفس وحبهان ومستكه وورق لورا وفلفل اسود حصى وبعد ان يغلي الماء في القدر ينشل الريم كلما ظهر وبعد ان ينتهي ظهور الريم يغطى القدر ويترك على النار الفتره المحدده او لحين تمام النضج وعند تمام النضج يوضع الملح حسب الرغبه ثم يغلي غلوتين وبعد ذلك ترفع الكوارع من الشوربه ولكي الإختيار إما تأكل مسلوقه إما توضع في صلصة الفته .
تسبيك صلصة الفته .... يحمر التوم حتى يصفر لونه ثم يوضع عليه الخل كمية مناسبه للتوم ثم يوضع عليه عصير الطماطم وتترك حتى ان تتسبك ثم يوضع الملح  والتوابل ومكعبات المرقه حسب الكميه ثم تغلي  ٣ دقائق ثم ترفع من على النار
صلصة الخل والتوم ...... يحمر التوم في قدر على النار ثم يوضع عليه خل حسب الكميه ثم يوضع عليه مقدار من شوربة كوارع
الأرز الأبيض يغسل الأرز ويصفى جيدا ثم يحمر في قدر على النار ثم يوضع عليه ملح وفلفل ويقلب ثم يوضع عليه الشوربه ويقلب وبعد ان يغلي يغطى ثم ينخفض النار عليه ويترك حتى السوا ( لكل كيلو أرز معلقة ملح ولكل كوب أرز كوب من شوربه اللحم او الدجاج او الماء المغلي .... ولكل كيلو ارز حوالي نصف ساعه للنضج )
الشوربه المخصصه للفته ....في قدر يوضع كميه من شوربة الكوارع كافيه للفته ثم جزء من صلصة الفته ثم جزء مناسب من صلصة الخل والتوم 
تطبيق الفته  يقطع العيش المحمص (ممكن يعاد تحميصه في الفرن حتى يصل للون الذهبي ) ويوضع في صنيه بيركس او اي نوع اخر ثم يوضع عليه الشوربه المخصصه للفته ثم طبقه من صلصة الفته ثم الأرز الأبيض ويقدم معها صلصة الخل والتوم وصلصة الفته  (صلصة الطماطم )
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