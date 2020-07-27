طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بمذاق شهي

لحمة الرأس .. من الأكلات المصرية الشهيرة التى يستمتع كثيرون بمذاقها أكثر من أنواع اللحوم العادية ويعد عيد الأضحى فرصة مناسبة لتناولها .. فكيف تعدى طاجن لحمة الرأس بمذاق شهى.
نقدم لكم طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير طاجن لحمة الرأس
طماطم مبشورة
لحمة رأس
كرفس
كرات
بصل
ثوم
فلفل حار
حبهان
ورق لورا
ملح فلفل اسود
طريقة عمل طاجن لحمة الرأس
- قومي بسلق لحمة الرأس وضيفي الحبهان والملح والفلفل الأسود ورق اللورا والكرات والكرفس والبصل.
- شوحى البصل والثوم وقرن فلفل حارمقطع فى زيت زيتون على النار
- أضيفى الملح والفلفل الأسود للبصل والثوم والفلفل الحار ثم الطماطم المبشورة ثم الماء.
- قطعى لحمة الرأس لشرائح وضعيها على الطماطم والبصل قلبيها جيدا واتركيها حتى النضج.