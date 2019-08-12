طريقة عمل لحمه العيد وتخزينها وأكلاتها .. نصائح ووصفات أشهر خبراء الطهى

طريقة عمل لحمه العيد بوصفات جديدة ومميزة إذ إن حتفالات العيد تشتهر دائما بكثرة الذبائح ووجود كميات كبيرة من لحمه العيد ، مما يجعل المرأة في حيرة كبيرة عن كيفية تقديم أصناف متنوعة من لحمة العيد بمذاق شهي.نقدم لكِ في هذا التقرير طريقة عمل لحمه العيد بمذاقات متنوعة ترضي جميع الأذواق بوصفات نخبة من خبراء الطهى في مصر:لحم بقريبصل بلديبصل أخضرثومزنجبيل فلفل الوانجزرفلفل حارصويا صوصصوص حلو وحارصوص محارسمسم دقيقملح زيتفلفل أسود* قطعي اللحم شرائح رفيعة وجففيها من الماء الزائد ثم افرمي الثوم وتبلي به اللحم ثم ضيفي اليه صويا صوص وصوص محار ودقيق وسمسم* اقلي قطع اللحم بالسمسم على النار في الزيت ثم ارفعي اللحم وضعي البصل الشرائح بدلا منه ثم ضيفي اليه الفلفل الشرائح* ضيفى الجزر الشرائح وقلبيه جيدا ثم ضيفي صويا صوص وصوص محار و صوص حار وحلو وملح وفلفل* اعيدي اللحم المحمر ثم ضيفي فلفل حار ثم قدميها.طرق عمل لحمة العيد عديدة ومتنوعة وتختلف اصناف اكلات العيد حسب نوعية اللحمة ومكانها فى الذبيحة، فمثلا طريقة عمل الكتف تختلف عن طريقة عمل لحمة الراس أو الممبار أو الكبدة، ومن أشهى طرق عمل لحمة العيد أطباق حلويات المدبح سواء ضانى أو عجالى.نعرض لكم فى هذا التقرير طرق عمل لحمه العيد التى تشمل الكرشة والممبار ولحمة الراس والكبدة والكلاوى والقلوب والمخ أو ما يسمى بـ حلويات المدبح بوصفات مميزة.



مقادير لحمه رأس في الفرن



طريقة عمل لحمه الراس في الفرن



أفضل طريقة لعمل لحمة العيد .. مفيدة ولذيذة



طريقة تخزين لحمه العيد .. معلومات مثيرة أول مرة هتعرفها



طريقة تخزين لحمه العيد فى الفريزر :



لحمة رأسبصلجزركرفسورق لورا حبهانطماطمليمونشطة فلفل حارزعترملح فلفلزيت ذرة* اسلقي لحمة الرأس في ماء و بصل و جزر و كرفس وورق لورا و حبهان* استخدمي كبة كهربائية لفرم البصل و الثوم و الطماطم و الفلفل الحار و ملح و الفلفل و الاعشاب و قليل من الزيت و افرميها جيدا* ارفعي لحمة من ماء السلق و ضعيها علي ماء بارد* قطعي اللحمة قطع صغيرة* قطعي البصل شرائح رفعية و كذلك الفلفل الحار و ثوم مفروم و ملح و ضعيهم في طاسة علي النار و ضعي الزيت* ضيفي قطع لحم الرأس و ملح و فلفل و ضيفي عليها الخليط المفروم و اتركيها علي النار قليلا* انقليها علي طاجن و ادخليها الفرن حتي تكتمل نضجها و قدميها.فضل طريقة لعمل لحمة العيد من وجهة نظر الطب هى التى لاتحتوى على قدر كبير من الدهون والكوليسترول بحيث لاتعتمد طريقة عمل اللحمة على البروتين والدهون فقط بل تشمل أكلات أخرى مثل الخضار والفريك والبطاطس لأنها تجعل الجسم يحصل على اكبر قدر من الفوائد ولا يعانى من المشاكل والامراض الصحية بعد تناول لحمة العيد .وتعد أفضل طريقة لعمل لحمة العيد هى التى تحتوى على دهون ونشويات وخضار أى " وجبة متكاملة " وفى نفس الوقت يحتوى على مذاق مميز.ونقدم لكم طريقة عمل أكلة المختوم اللحم أفضل طريقة لعمل لحمة العيد للشيف شربينى والتى تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية مما يجعل الانسان يشعر بحيوية أكثر .طريقة تخزين لحمه العيد لفترات طويلة ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض فهى أكبر من وضع قطع لحمه العيد فى كيس نايلون وحفظها فى الفريزر لفترات طويلة بل تخزين اللحمه له أسس وقواعد كثيرة تضمن بقاء اللحمه لفترات طويلة دون أن تفقد قيمتها الغذائية أو مذاقها الطيب.وخلال احتفالات عيد الاضحى تجد ربة الأسرة فائضا كبيرا فى لحمه العيد لاتستطيع أسرتها تناولها دفعة واحدة مما يجعلها تفكر فى تخزين لحمه العيد فى المنزل لفترات طويلة دون أن يتغير طعمها.قال الشيف مصطفى الرفاعى، خبير الطهي وحاصل على عدة بطولات دولية، إن طريقة تخزين لحمه العيد لفترات طويلة تنقسم لجزءين، الأول مرتبط بطريقة الذبح وما يحدث بعدها، والجزء الثاني خاص بكيفية تخزين لحمه العيد فى الفريزر.وأوضح "مصطفى " فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أننا سنبدأ بعرض الجزء الثانى وهو طريقة تخزين لحمة العيد فى الفريزر لأنه أكثر شيء يشغل بال المرأة هذه الأيام وخطواته سهلة جدا.- وضع اللحمة داخل الثلاجة لمدة تتراوح بين ٤ لـ ٦ ساعات قبل ما تخزينها في الفريزر حتى يحدث لها عملية تعتيق لطرد الدم الموجود في العروق وليس دم اللحمة ذاتها.- توزيع لحمه العيد إلى كميات صغيرة تتراوح بين نصف كيلو الى كيلو.- فصل كل جزء "قطعية" عن الآخر وحفظه فى كيس مدون عليه اسمه مثل الريش والموزة وتاريخ التجميد.