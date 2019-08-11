طريقة عمل لحمة العيد .. 7 وصفات شهية ومميزة

إليك طريقة عمل لحمة العيد بوصفات جديدة ومميزة، وهي من أهم الأشياء التي تشغل بال المرأة خلال ايام عيد الاضحى ، إذ إن حتفالات العيد تشتهر دائما بكثرة الذبائح ووجود كميات كبيرة من لحمة العيد ، مما يجعل المرأة في حيرة كبيرة عن كيفية تقديم أصناف متنوعة من لحمة العيد بمذاق شهي.



نقدم لكِ في هذا التقرير طريقة عمل لحمة العيد بمذاقات متنوعة ترضي جميع الأذواق بوصفات نخبة من خبراء الطهى في مصر:



طريقة عمل لحمة العيد بالجبنة والبصل للشيف شربيني:



مقادير لحمة بالجبنة والبصل



لحم كستلاتة

بابريكا

شطة

بودرة ثوم

زعتر طازج ثوم

بصل بطاطس

جبنة شيدر شرائح

جبنة موتزاريلا

زيت ذرة

ملح فلفل اسود



طريقة عمل لحمة العيد بالجبنة والبصل :



* افردي قطع اللحم ثم افرمي بصل مع ثوم وزيت وثوم بودرة وبابريكا

* تبلي قطع اللحم بالخليط المفروم ثم ضعيها على شواية ساخنة

* قطعي البطاطس حلقات واقليها في زيت غزير ساخن نصف قلية ثم تبليها ببقية التتبيلة

* افرمي بصل مع زعتر وبابريكا وشطة وملح وفلفل ثم ادهني صينية بالزيت ورصي عليها حلقات البطاطس

* ضعي عليها خليط البصل المفروم ثم الجبنة الموتزاريلا ثم قطع اللحم المشوية ثم جبنة موتزاريلا ثم حلقات بطاطس ثم شرائح الجبنة

* ادخليها فرن على درجة حرارة متوسطة حتى تسيح الجبنة و قدميها باردة



طريقة عمل لحمة العيد الحار بالسمسم للشيف شربيني :



مقادير لحم حار بالسمسم

لحم بقري

بصل بلدي

بصل أخضر

ثوم

زنجبيل فلفل الوان

جزر

فلفل حار

صويا صوص

صوص حلو وحار

صوص محار

سمسم دقيق

ملح زيت

فلفل أسود



طريقة عمل لحم حار بالسمسم :



* قطعي اللحم شرائح رفيعة وجففيها من الماء الزائد ثم افرمي الثوم وتبلي به اللحم ثم ضيفي اليه صويا صوص وصوص محار ودقيق وسمسم

* اقلي قطع اللحم بالسمسم على النار في الزيت ثم ارفعي اللحم وضعي البصل الشرائح بدلا منه ثم ضيفي اليه الفلفل الشرائح

* ضيفى الجزر الشرائح وقلبيه جيدا ثم ضيفي صويا صوص وصوص محار و صوص حار وحلو وملح وفلفل

* اعيدي اللحم المحمر ثم ضيفي فلفل حار ثم قدميها.



طريقة عمل لحمة العيد الباردة لنجلاء الشرشابي:



مقادير لحمة العيد الباردة

عرق لحمة ملفوف

ثوم

ملح فلفل

بهارات

طريقة عمل لحمة باردة

* يغسل جيدا عرق اللحمة و يجفف ثم نقوم بعمل ثقوب بالسكين و يفرم الثوم مع التوابل.

* تغرس التوابل فى الثقوب الموجودة بعرق اللحمة ثم تحمر و تسلق و تقطع و هى باردة.



طريقة عمل لحمة العيد المشوية لعلاء الشربيني :

مكونات لحمة العيد:

كيلو لحم ضأن

ثمرة طماطم

ثمرة بصل

3 فصوص ثوم

ملعقة كبيرة صوص صويا

زعتر

2 ملعقة كبيرة خل

ملح

فلفل

بهارات لحم

ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة عسل

طريقة عملة لحمة العيد المشوية:

- نضع جميع التوابل فى الكبة ونفرمها جيدا حتى تصبح ناعمة جدا، ونضع اللحم في التتبيلة ونحفظها فى الثلاجة ولانضع عليها ملح نهائيا الا عند طهيها حتى لايتيغر قوامها.

- تحفظ اللحمة لمدة يوم كامل على الأقل داخل الثلاجة.

- نحضر طاسة تيفال كبيرة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن جيدًا ثم نضع اللحم مع مراعاة توزيع اللحم دون تلاصقه .

- نترك اللحم لمدة 5 دقائق حتى يحمر جيدًا ويأخذ لون الشواء ثم يقلب على الوجه الآخر ويترك حتى يتحمر.

نرفع اللحم من على الجريل ونضعه في صينية فرن عميقة وتغطى جيدًا بورق الفويل وندخلها فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج اللحم تمامًا "نحو من 30 إلى 45" دقيقة.

- نضع قطعة فحم على النار حتى تحمر ثم نضعها في وعاء صغير وسط صينية اللحم لإضفاء طعم شواء الفحم على اللحم .

- نضع فوق قطعة الفحم المشتعلة قطرات من الزيت ونغطي الصينية لمدة 5 دقائق.



طريقة عمل لحمة العيد بصوص الكارى لنجلاء الشرشابى

مقادير لحمة بصوص الكارى

لحمة قطع سمنه كارى

ورق لورا

حبهان

قرفة ناعمة

فلفل أسود

قرنفل مطحون

بصل مفروم

زنجبيل بودرة

ثوم مفروم

كزبرة خضراء مفرومة

ملح فلفل أسود

طريقة عمل لحمة العيد بصوص الكارى

* شوحي الحبهان فى السمنة على النار ثم ضعى قطع اللحمة وورق اللورا

* أضيفى البصل والثوم المفرومين ثم القرفة والزنجبيل والقرنقل والكارى وقلبى

* انتظرى الخليط لينضج وأضيفى القليل من الماء عند الحاجة وعند تقديم اللحمة بصوص الكارى زيينها بالبقدونس الطازج.



طريقة عمل طاجن موزة بالعجين لنجلاء الشرشابى:

مقادير طاجن موزة بالعجين

موزة

قطع طماطم

قطع بصل

قطع جزر

قطع بطاطس

قطع سمنة

ملح فلفل أسود

ورق لورا

رشة جوزة الطيب

العجينة

2 كوب دقيق

بيضة

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

ماء للعجن

سمسم

طريقة عمل طاجن موزة بالعجين

* تشوح قطع اللحمة في السمنة

* يمكن إضافة الفلفل الأسود والتوابل

* توضع في طاجن مع خليط الخضار



العجينة

* تخلط مكونات العجينة وتغطى وتترك لترتاح

* تفرد بالنشابة ويغطى الطاجن

* يضاف السمسم على الوجه

* يوضع الطاجن في الفرن حتى تمام النضج ثم يقدم



طريقة عمل لحمة عيد الاضحى لعلاء الشربينى :

مقادير طريقة عمل لحمة عيد الاضحى :

7 فص ثوم مقشر

1 كوب أوراق البقدونس الطازجة

1 كوب أوراق الكزبرة الطازجة

1 ملعقة طعام من الملح

2 ملاعق طعام من عصير الليمون

1 كوب زيت زيتون

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

½1 شرائح لحم فيليه

الفلفل الأسود المطحون طازج



طريقة عمل لحمة عيد الأضحى :

- فى محضر الطعام افرمى الثوم، ثم ضعى ملعقة صغيرة من الثوم المفروم على جنب مع باقى الثوم المفروم فى محضر الطعام اضيفى البقدونس والكزبرة وملعقة صغيرة ملح والقليل من الفلفل الأسود.

- افرمى المكونات ثم اضيفى عصير الليمون ثم كوب الزيت تدريجيًا اسكبى المزيج فى إناء ثم غطيه وضعيه فى الثلاجة.

- قطعى اللحم الفيليه إلى شرائح بسمك بوصة واحدة وضعى قطع اللحم فى كيس بلاستيك مع 3 ملاعق زيت زيتون، وأضيفى المتبقى من كمية الملح وملعقة الثوم المفروم ورشة فلفل أسود مطحون. احكمى إغلاق الكيس وضعيه فى الثلاجة لمدة ساعة.

- انقعى أسياخ الشوى الخشبية فى الماء لمدة 30 دقيقة ثم سخنى شواية الفرن ثم ضعى اللحم فى الأسياخ وضعى الأسياخ فى الشواية لمدة من 2 إلى 3 دقائق لكل جهة أو حتى تطهى كما تحبين، وقدميه مع صوص الثوم والخضروات المحضر مسبقًا.