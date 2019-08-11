أفضل طريقة لعمل لحمة العيد .. مفيدة ولذيذة

أفضل طريقة لعمل لحمة العيد من وجهة نظر الطب هى التى لاتحتوى على قدر كبير من الدهون والكوليسترول بحيث لاتعتمد طريقة عمل اللحمة على البروتين والدهون فقط بل تشمل أكلات أخرى مثل الخضار والفريك والبطاطس لأنها تجعل الجسم يحصل على اكبر قدر من الفوائد ولا يعانى من المشاكل والامراض الصحية بعد تناول لحمة العيد .



وتعد أفضل طريقة لعمل لحمة العيد هى التى تحتوى على دهون ونشويات وخضار أى " وجبة متكاملة " وفى نفس الوقت يحتوى على مذاق مميز.



ونقدم لكم طريقة عمل أكلة المختوم اللحم أفضل طريقة لعمل لحمة العيد وتمد الجسم بجميع العناصر الغذائية مما يجعل الانسان يشعر بحيوية أكثر.



أفضل طريقة لعمل اللحمة فى العيد للشيف شربيني " المختوم ".

مقادير مختوم اللحم فى العيد

1 كيلو ريش ضاني

1 ملعقة كبيرة سمنة

زيت للقلي

3 فص ثوم

2 بصلة

2 عود كرفس

نصف كيلو بطاطس

2 فص مستكة

2 عود قرفة عيدان

3 حبة قرنقل

1 علبة بيوريه الطماطم

1 مكعب مرقة

ملح فلفل أسود

كمون ناعم



طريقة عمل مختوم اللحم :

* قومى بدق ريش اللحمة و على نار هادئة ضعى السمنة مع الملح فى طاسة على النار .

* ضعى ريش اللحمة والروزمارى وتشوح الريش فى السمنة

* أضيفى القرفة والمرقة والقرنفل والمستكة والكمون ثم الملح والفلفل الأسود ويقلب الخليط على النار.

* افرمى الثوم والبصل ويقطع الكرفس ثم نضع البصل والثوم والكرفس والبهارات

* يترك الخليط على النار لمدة 5 دقيقة ويضاف بيوريه الطماطم

* تقطع البطاطس ودجز وتقلى نصف قليه فى الزيت

* ضعى قطع البطاطس فى بايركس ثم يضاف على الوجه خليط اللحمة

* ضعى القليل من الماء ويوضع البايركس فى الفرن حتى تمام النضج

