طريقة تخزين لحمه العيد .. معلومات مثيرة أول مرة هتعرفها

طريقة تخزين لحمه العيد لفترات طويلة ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض فهى أكبر من وضع قطع لحمه العيد فى كيس نايلون وحفظها فى الفريزر لفترات طويلة بل تخزين اللحمه له أسس وقواعد كثيرة تضمن بقاء اللحمه لفترات طويلة دون أن تفقد قيمتها الغذائية أو مذاقها الطيب.



وخلال احتفالات عيد الاضحى تجد ربة الأسرة فائضا كبيرا فى لحمه العيد لاتستطيع أسرتها تناولها دفعة واحدة مما يجعلها تفكر فى تخزين لحمه العيد فى المنزل لفترات طويلة دون أن يتغير طعمها.



قال الشيف مصطفى الرفاعى، خبير الطهي وحاصل على عدة بطولات دولية، إن طريقة تخزين لحمه العيد لفترات طويلة تنقسم لجزءين، الأول مرتبط بطريقة الذبح وما يحدث بعدها، والجزء الثاني خاص بكيفية تخزين لحمه العيد فى الفريزر.



وأوضح "مصطفى " فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أننا سنبدأ بعرض الجزء الثانى وهو طريقة تخزين لحمة العيد فى الفريزر لأنه أكثر شيء يشغل بال المرأة هذه الأيام وخطواته سهلة جدا.



طريقة تخزين لحمه العيد فى الفريزر :



- وضع اللحمة داخل الثلاجة لمدة تتراوح بين ٤ لـ ٦ ساعات قبل ما تخزينها في الفريزر حتى يحدث لها عملية تعتيق لطرد الدم الموجود في العروق وليس دم اللحمة ذاتها.

- توزيع لحمه العيد إلى كميات صغيرة تتراوح بين نصف كيلو الى كيلو.

- فصل كل جزء "قطعية" عن الآخر وحفظه فى كيس مدون عليه اسمه مثل الريش والموزة وتاريخ التجميد.



خطوات مهمة قبل تخزين اللحمه فى الفريزر:

أما الجزء الأول فى طريقة تخزين لحمة العيد يتطلب مراعاة بعض الأمور عند ذبح الحيوان وتنظيفه ، وهى:

- أهم شيء فى تخزين لحمه العيد بمذاقها لفترة طويلة دون أن تخسر فوائدها الغذائية هو تيبس اللحمه وهذه العملية تحدث عندما يتم ذبح الحيوان بطريقة صحيحة تجعل اللحمه تبدأ بانقباض وانبساط عضلاتها مما يساعد فى خروج كل انزيمات الأكسدة، بل وتكوين بعض المواد القادرة على حفظ اللحمه لفترة طويلة دون أى تغير بها، وهذه المواد هى حمض اللاكتيت والفورميك وفوسفات البوتاسيوم اللي بينتج من تكسير بعض الجليكوجين ، وهو ما يسمى بعملية التيبس الرمي r.m .



- عملية التيبس الرمى مهمة للحمه لأنها لا تجعلها تنزل دماء عند وضعها فى الثلاجة فى طريقة تخزين اللحوم التى ذكرناها فى الخطوات السابقة كما أنها تحمى اللحمه من البكتريا ولا تفسدها.



- عدم ذبح أى حيوان مرهق أو يعانى من مرض أو خائف، لذا لابد من تهدئة الحيوان جيدا وإراحته وعدم السفر به لمسافات طويلة قبل ذبحه لأن هذا يجعل عملية التيبس الرمى.



- ابدأ فى تهدئة الحيوان قبل الذبح بـ 12 ساعة على الأقل واكتفى بتقديم الماء له ولا تقدم له أى طعام حتى لا تتأثر جودة اللحمه بهذا الأمر ولكى نضمن منع نمو الميكروبات طول ما اللحمه في مرحلة التيبس الرمي .



- عملية التيبس الرمى المسئولة عن حفظ اللحمة لمذاقها الجيد وتجعلها طرية وتمنع نمو البكتريا تحدث بعد الذبح بساعتين وتستمر بعض الوقت وتختلف هذه الفترة الزمنية من حيوان لآخر ففى الأبقار تكون 10 ساعات وفى الحملان تتراوح بين 3-4 ساعات .



- أفضل مدة لتخزين اللحمه فى الفريزر وتكون بكامل فوائدها الغذائية وقوام مثالى ومذاق طازج هى 3 شهور داخل الفريزر إذا التزمنا بالخطوات السابقة.



- ممكن أن تظل لحمه العيد موجودة داخل الثلاجة أو الفريزر لفترة أطول بكثير من 3 شهور ولاتسبب مشاكل صحية لكن للأسف حينها تصبح جودة اللحمه أقل.