طرق عمل لحمة العيد .. حلويات المدبح بـ 7 وصفات مميزة

طريقة عمل لحمة راس فى الفرن للشيف شربينى



طريقة عمل لحمة راس في الفرن



طريقة عمل كبدة متبلة لغادة التلي



طريقة عمل كبدة متبلة :



طريقة عمل المخ للشيف شربيني



طريقة عمل المخ



طريقة عمل كرشة بالبطاطس للشربينى





طريقة عمل الكرشة بالبطاطس

* أضيفي فصين مستكة وبصلة مقطعة قطع صغيرة وملح وفلفل في القليل من الزيت على النار وقلبي

* أضيفي الكرشة ثم ضعي قليل من الثوم المفروم وقلبي

* قطعي فلفل اخضر قطع صغيرة وضيفيه في الحلة وقلبيهم

* أضيفي البهارات وعصير الطماطم وشطة والملح والفلفل الاسود

* أضيفي البطاطس وقلبي واتركيهم على النار وغطي الحلة الى ان تنضج

* أضيفي قليل من الثوم المفروم وقلبي ثم ضعيه في صينية ثم ضعيها في الفرن وقدميها .



طريقة عمل الفشة للشيف نجلاء الشرشابى.

مقادير فشة محمرة

فشة مسلوقة

بصل ثوم

سمنه

فلفل أخضر رومي

ملح فلفل أسود



طريقة عمل فشة محمرة

* تقطع الفشة شرائح ثم تشوح فى السمنة على النار ثم يضاف الملح والفلفل الأسود

* يضاف الفلفل الأخضر الرومى والبصل ثم يضاف الثوم المفروم ويقلب الخليط و تقدم عند النضج



طريقة عمل حلويات المدبح للشيف شربينى

مقادير حلويات المدبح

كبد

كلاوي

قلوب

فلفل حار

بصل

جزر

كرفس

ورق لورا

حبهان

ملح

فلفل أسود

زعتر كمون طماطم زيت ذرة



طريقة عمل حلويات المدبح

* اسلقى القلوب والكبد والكلاوى وأضيفى لماء السلق بصل و جزر و كرفس وورق لورا و حبهان

* تقطع قطع صغيرة وتتبل بملح و فلفل و كمون و زعتر

* يقطع البصل شرائح رفيعة مع الفلفل الحار في حلة الزيت علي النار حتي يحمر البصل

* تقطع الطماطم شرائح رفيعة و تضاف ثم الحلويات المتبلة و تقلب جيدا و تترك على النار حتى تنضج تماما وتقدم



طريقة عمل الممبار للشيف شربيني

مقادير الممبار :

أرز

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

مرقة

زعتر

طماطم

بصل ثوم

نعناع

قرفة

ملح فلفل أسود

بهارات

جزر

بصل

كرفس

ورق لورا



طريقة عمل الممبار

* يوضع الأرز مع الشبت والبقدونس وكزبرة خضراء وثوم والبصل وصوص الطماطم والتوابل والقرفة وزعترو يغسل الممبار جيدا.

* نقوم بحشو الممبار بالخليط ويسلق مع البصل والجزر والكرفس والمرقة وورق لورا.

* وعلى نار متوسطة نضع زيت جيد فى الطاسة ونقلى الممبار ويقدم .





طرق عمل لحمة العيد عديدة ومتنوعة وتختلف اصناف اكلات العيد حسب نوعية اللحمة ومكانها فى الذبيحة، فمثلا طريقة عمل الكتف تختلف عن طريقة عمل لحمة الراس أو الممبار أو الكبدة، ومن أشهى طرق عمل لحمة العيد أطباق حلويات المدبح سواء ضانى أو عجالى.نعرض لكم فى هذا التقرير طرق عمل لحمة العيد التى تشمل الكرشة والممبار ولحمة الراس والكبدة والكلاوى والقلوب والمخ أو ما يسمى بـ حلويات المدبح بوصفات مميزة.مقادير لحمة رأس في الفرنلحمة رأسبصلجزركرفسورق لورا حبهانطماطمليمونشطة فلفل حارزعترملح فلفلزيت ذرة* اسلقي لحمة الرأس في ماء و بصل و جزر و كرفس وورق لورا و حبهان* استخدمي كبة كهربائية لفرم البصل و الثوم و الطماطم و الفلفل الحار و ملح و الفلفل و اعشاب و قليل من الزيت و افرميها جيدا* ارفعي لحمة من ماء السلق و ضعيها علي ماء بارد* قطعي اللحمة قطع صغيرة* قطعي البصل شرائح رفعية و كذلك الفلفل الحار و ثوم مفروم و ملح و ضعيهم في طاسة علي النار و ضعي الزيت* ضيفي قطع لحم الرأس و ملح و فلفل و ضيفي عليها الخليط المفروم و اتركيها علي النار قليلا* انقليها علي طاجن و ادخليها الفرن حتي تكتمل نضجها و قدميها.مقادير كبدة متبلة :كبدة ضانيدقيقمكونات تتبيلة الكبدة :6 فصثوم مفرومملح وفلفلرشة كموننصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونةنصف ملعقة صغيرة كمون مطحونقطع فلفل أحمر حارفلفل أخضر مقطع حلقاتليمونزيت للتحمير* احضرى جميع مكونات التتبيلة وقلبيها جيدا وضعي فيها الكبدة بعد تقطيعها شرائح متوسطة.* ضعى الكبدة فى الدقيق لتغليها به واقليها فى الزيت ثم تصفى وتقدم مع التوابل او البقدونس .مقادير المخمخزيتبصلثوم مفروم5 بيضاتبهاراتكزبرة كمون زعترشطةكرّاتزيت زيتونفلفل حار* يوضع الزيت على النار ثم يضاف إليه البصل المقطع والثوم المفروم* يقطع المخ طرنشات طويلة ثم يوضع في الطاسة مع البصل والثوم* يضاف إليهم بعض البهارات والكزبرة والكمون والشطة* يقطع الكرات مع الفلفل الحار والأخضر ونضيفها إلى الطاسة ثم يضاف بعض زيت الزيتون إلى الطاسة* يخفق خمس بيضات معًا في إناء خارجي مع البهارات والثوم والزعتر* يقلى البيض في الزيت بطريقة الأومليت العادية مع إضافة الملح والفلفل ثم يضاف فوقه المخ ويقدممقادير الكرشة بالبطاطسكرشة مسلوقةبطاطس مكعباتفلفل روميبصلثومعصير طماطمبهاراتحبهانمستكةشطةزيت ملحفلفل اسود