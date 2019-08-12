اكلات لحمه العيد .. 10 طرق ترضى جميع الأذواق أبرزها العكاوى وحوواشى الرقاق

طريقة حوواشى رقاق لنجلاء الشرشابى





طريقة عمل حواوشي رقاق

* يفرد الرقاق ويضاف على الوجه اللحمة المعصجة المخلوطة بالبيض والجبنة والفلفل والبقدونس

* يطبق الرقاق على الحشو وتدهن بالسمنة وتوضع طاسة وتقلب وتقدم عند الطهى .



طريقة عمل ريش ضانى تندورى للشيف شربيني

مقادير ريش ضاني تندوري

ريش ضاني

زبادي

بصل مفروم

زيت

زنجبيل طازج مفروم

ثوم مفروم

شطة

جراماسالا

كمون

بودرة زعفران

بودرة تندوري

أرز بسمتي



طريقة عمل ريش ضاني تندوري

* افرمي جنزبيل طازج وبصل وثوم وكمون وشطة وجراماسلا وبودرة تندوري وبودرة زعفران وملح وفلفل وزبادي

* تبلي الريش بالخليط المفروم وضعيها في طاسة بها زيت ساخن حتى تحمر

* ضعي الريش في صينية فرن مدوهونة وعليها بقية التتبيلة

* ضعي ماء مكان الريش في الطاسة وصبيه على الريش وادخلي الصينية فرن ساخن لتكمل نضجها

* سوي الأرز في ماء وزيت وملح وقدمي الأرز مع الريش الضانى التندورى .



طريقة عمل صينية بطاطس باللحمه المفرومه

مقادير صينية بطاطس باللحمه المفرومه :

لحم مفروم

بصل

صلصة طماطم

بهارات ملح

فلفل اسود

بطاطس

لبن

بقدونس

دقيق

جبنة موتزاريلا

جبنة رومي مبشورة

زعتر

سمـنة

ثوم

بقسماط

كريمة لباني

مكعب مرقة



طريقة عمل صينية بطاطس بـ اللحمه المفرومه

* قطعي البصل مكعبات صغيرة وضعيه في طاسة بها سمنة مع مكعب مرقة وزعتر طازج مفروم وثوم مفروم وبهارات.

* ضيفي اللحم المفروم وملح وفلفل بعد ان يحمر البصل ثم ضيفي بقدونس مفروم وصلصة طماطم وقلبيها جيدا.

* ضيفي مكعبات البطاطس المسلوقة الى الطاسة ثم ادهني البايركس بالسمنة والبقسماط و ضعي خليط البطاطس واللحم المفروم.

* ضعي دقيق بنفس مقدار السمنة حتى يذوب الدقيق تماما في حلة على النار ثم ضيفي اللبن وحركيه حتى يغلي.

* ضيفي الكريمة اللباني واتركيها لتغلي ثم صبيها على الطاجن.

* رشي على الوجه جبنة موتزاريلا وجبنة رومي مبشورة و ادخلي الطاجن فرن ساخن حتى يحمر وجهه ثم قدميه.



طريقة عمل طاجن العكاوى للشيف شربيني



مقادير طاجن العكاوى

عكاوي

بصل

ثوم

زعتر

جزر

كرفس

جوزة الطيب

حبهان

طماطم

بهارات

ورق لورا

ملح فلفل

زيت

فلفل حار

مرقة



طريقة عمل طاجن العكاوى

* نضع طاسة سميكة على النار ونضع بها الزيت والبصل ويشوح .

* نضع الثوم الجزر و الفلفل الحار والكرفس فى الكبة ونخفقهم جيدا.

* يضاف الى البصل جوزة الطيب و زعتر و بهارات و حبهان ورق لورى و مكعب مرقة.

* نقوم بتحمر قطع العكاوى فى زيت جيدا ثم نضع خليط الثوم والفلفل والجزر.

* نتفرم الطماطم و تضاف الى العكاوى مع البصل ونتركه على النار حتى تتجانس المكونات تماما.

* نسكبه في طاجن من الفخار وندخل طاجن العكاوي فى الفرن .



طريقة عمل ميكس جريل للشيف شربينى

مقادير ميكس جريل

لحم مفروم

كمون

بهارات

ملح فلفل اسود

زعتر ناشف

جنزبيل بودرة

حبهان

بصل مبشور

كفتة

لحمة

سجق

دجاج

كبدة

خل جوزة الطيب

بهارات مشويات

كزبرة ناشفة

بابريكا

سكر

مستردة

ليمونة

الجنزبيل

صويا صوص

بابريكيو صوص

زيت الزيتون



طريقة عمل ميكس جريل

* تفرم الطماطم والبصل في الكبة مع اضافة زعتر ناشف وفرش.

* نضيف بودرة ثوم وبصل وبهارات مشويات وجوزة الطيب وكزبرة ناشفة وبابريكا وبهارات.

* نضع ايضا سكر وكمون ومستردة وليمونة والجنزبيل وصويا صوص وبابريكيو صوص ثم خل.

* نضيف عصير الليمون وزيت الزيتون وملح وفلفل اسود.

* نتبل السجق بالخليط ونقوم بشويه ونكرر نفس الطريقة مع الدجاج واللحمة والكبدة.

* لتتبيلة الكفتة نضع بصل وعليه جوزة الطيب وكمون وتوابل كفتة وبهارات وملح.

* نضيف فلفل اسود ونفرهم جيدا مع الكفتة في الكبة.

* ترفع على الاسياخ وتشوى على الشواية الساخنة حتى تنضج.

* نضعه في طبق التقديم مع الطماطم والفلفل الحار والبصل المشوى.



طريقة عمل لحمه ستراجانوف للشيف شربيني

مقادير ستراجانوف لحمة

لحمة شرائح

بصل

مرقة

طماطم

مشروم دقيق

خيار مخلل

فلفل أخضر رومي

ديمي جلاس

بابريكا

ملح

فلفل أسود

زيت



طريقة عمل ستراجانوف لحمه

* يقطع البصل ويشوح مع الزيت على النار حتى الحصول على اللون الذهبي.

* يقطع اللحم ويضاف اليه قليل من الدقيق والبابريكا ثم يضاف الى البصل ويشوح جيدا ثم يضاف الخيار المخلل.

* يضاف المشروم و تقطع الطماطم و يتم التخلص من الجلد وتقطع وتضاف إلى المقلاة مع اللحم.

* تضاف لها الفلفل الرومي المقطع والديمي جلاس و يضاف الماء ويترك حتى النضج و يقدم.



طريقة عمل كوسة باللحمه المفرومه والبشاميل للشيف شربينى.

مقادير كوسة باللحمه المفرومه و البشاميل

كوسة

لحمة مفرومة

كريمة

سمـنة

لبن

زيت

زبدة

دقيق

جبنة موتزاريلا

ثوم

فلفل

ملح

جوزة الطيب

نعناع ناشف

مرقة

بصل



طريقة عمل كوسة باللحمه المفرومه والبشاميل

* افرمي البصل والثوم فى الكبة و تسيح السمنة ثم يشوحوا بها.

* ضيفى اللحمة المفرومة و استمرى فى التقليب مع ملح وفلفل .

* ثم قطعي الكوسة شرائح و تشوح مع ثوم و مكعب مرقة و نعناع و حوزة الطيب و زعتر ضيفى اليها اللحمة المفرومة.

* شوحى الدقيق مع زبدة و مكعب مرقة ثم ضيفى اليه اللبن و الكريمة و يقلب حتى الحصول على البشاميل.

* ضعى الخليط فى البايركس مع الصوص و يرش بالجبنة الموتزاريلا و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج لمدة 25 دقيقة و يقدم بالهنا.



طريقة عمل مغربية باللحمه والبطاطا

مقادير مغربية باللحمة و البطاطا

لحم قطع

بطاطا

مغربية

طماطم

بصل

ثوم

ديمي جلاس

مرقة ورق لورا

حبهان

ملح فلفل اسود

زيت ذرة



طريقة عمل مغربية باللحمه والبطاطا

* قطعي البصل مكعبات متوسطة ثم ضعي البصل في طاسة بها زيت على النار.

* افرمي الثوم ثم ضيفيه الى الطاسة مع مكعب مرقة ثم استمري في التقليب حتى يحمر لون الخليط الى بني.

* ضيفي مكعبات اللحم واستمري في التقليب حتى يتغير لونها ثم ضيفي ورق لورا وحبهان.

* افتحي قشرة الطماطم وضعيها في زيت غزير ليسهل تقشيرها ثم افرميها وضيفيها الى الخليط في الطاسة.

* قشري البطاطا وقطعيها مكعبات متوسطة واقليها في زيت ساخن .

* ذوبي ديمي جلاس في قليل من الماء وضيفيهم الى اللحم في الطاسة و زودي الماء ليغطي اللحم ثم اتركيه ليغلي ثم ضيفي المغربية.

* انقلي الخليط الى طاجن فرن وعليه البطاطا المقلية ثم ادخليه فرن ساخن ليكمل نضجه ثم قدميه .



طريقة عمل يخنى اللحمه لـ اماني رفعت

مقادير يخنى اللحمه

بصل

مقطع شرائح

1 كيلو لحمة بتلو

ملح

زبدة

شوربة

فلفل

طريقة عمل يخنى اللحمه

* ضعى الاناء على النار مع الزبدة و البصل ويحمر جيدا حتى يصل للون البنى .

* ضيفى اللحم مع التقليب المستمر ثم ضعى الشوربة بشكل تدريجى الى ان تنضج .

* ضعيها فى الطاجن وندخل الطاجن الفرن ونتركه لمدة 10 دقائق.



باف بسترى اللحمه لـ اماني رفعت

مقادير باف باسترى باللحمه والبسلة

2 كوب أرز

4 و نصف كوب ماء مغلى

عجينة باف باسترى

كوب بسلة بيضة

ملعقة كبيرة سمنة

نصف كيلو لحم مفروم

ملعقة كبيرة صنوبر محمص

ملعقة كبيرة لوز محمص

ملح فلفل



طريقة عمل باف باسترى باللحمه والبسلة

* احضرى طاسة وضعى بها كمية مناسبة من السمنة ثم ابدأي فى تشويح البسلة مع الملح والفلفل ثم أضيفى الارز و يحمص مرة على النار.

* أضيفى الماء المغلى و اتركيه حتى ينضج تماما.

*أضيفى اللحم المفروم على النار مع ملح وفلفل و باقى السمنه و اتركيها حتى تنضج تماما.

* افردي عجين الباف باسترى داخل بوله حجم متوسط مع دهنها بالزيت .

* ضعى الارز مع اللحمة و البسلة و قلبيهم جيدا وانتظرى 15 دقيقة وفى نفس الوقت قومى بوضع البيض وملح وفلفل فى اناء اخر واخفقيهم جيدا.

* ضعى الخليط داخل العجين على شكل كور ثم ادهنيه كله بالبيض المخفوق.

* ضعي العجين فى صينية وادخليه فرن درجة حرارتها 180 وذلك لمدرة 30 دقيقة تقريبا ثم تخرج من الفرن وتقدم باردة.





اكلات لحمه العيد من أهم الأشياء التي تشغل بال المرأة خلال أيام عيد الاضحى ، حيث تشتهر احتفالات العيد بكثرة الذبائح ووجود كميات كبيرة من لحمه العيد ، مما يجعل المرأة في حيرة كبيرة عن كيفية تقديم اكلات متنوعة من لحمه العيد بمذاق شهي.نقدم لكِ في هذا التقرير طريقة عمل لحمة العيد بمذاقات متنوعة ترضي جميع الأذواق بوصفات نخبة من خبراء الطهى في مصر.مقادير حواوشي رقاقرقاق طريلحمة معصجةجبنة موتزاريلابيضةسمنة فلفل روميبقدونس مفروم