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رياضة

اليويفا يدرس نقل مباراة برشلونة ونابولي خارج إقليم كتالونيا

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:20 م
برشلونة ضد نابولي
برشلونة ضد نابولي
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محمد السعيد
يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" نقل مباراة مباراة برشلونة ونابولي، خارج إقليم كتالونيا.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره نابولي يوم 8 أغسطس المقبل، على ملعب كامب نو، بدون جماهير، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت إذاعة " راديو كتالونيا" أن اليويفا يدرس  نقل مباراة برشلونة ونابولي، بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في إقليم كتالونيا، في الفترة الأخيرة.

وكانت مباراة الذهاب برشلونة ونابولي انتهت بالتعادل الإيجابي  1 - 1، على ملعب ساو باولو.

يذكر أن الفائز من مواجهة برشلونة ونابولي سيواجه الفائز من من مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي، في الدور ربع النهائي بـ دوري أبطال أوروبا.

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