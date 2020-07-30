اليويفا يدرس نقل مباراة برشلونة ونابولي خارج إقليم كتالونيا





ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره نابولي يوم 8 أغسطس المقبل، على ملعب كامب نو، بدون جماهير، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وذكرت إذاعة " راديو كتالونيا" أن اليويفا يدرس نقل مباراة برشلونة ونابولي، بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في إقليم كتالونيا، في الفترة الأخيرة.





وكانت مباراة الذهاب برشلونة ونابولي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، على ملعب ساو باولو.





يذكر أن الفائز من مواجهة برشلونة ونابولي سيواجه الفائز من من مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي، في الدور ربع النهائي بـ دوري أبطال أوروبا.





يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" نقل مباراة مباراة برشلونة ونابولي، خارج إقليم كتالونيا.