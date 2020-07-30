اليويفا يدرس نقل مباراة برشلونة ونابولي خارج إقليم كتالونيا

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" نقل مباراة مباراة برشلونة ونابولي، خارج إقليم كتالونيا.
ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره نابولي يوم 8 أغسطس المقبل، على ملعب كامب نو، بدون جماهير، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وذكرت إذاعة " راديو كتالونيا" أن اليويفا يدرس نقل مباراة برشلونة ونابولي، بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في إقليم كتالونيا، في الفترة الأخيرة.
وكانت مباراة الذهاب برشلونة ونابولي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، على ملعب ساو باولو.
يذكر أن الفائز من مواجهة برشلونة ونابولي سيواجه الفائز من من مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي، في الدور ربع النهائي بـ دوري أبطال أوروبا.