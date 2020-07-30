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هل تناول اللحوم يسبب السرطان؟ .. دراسة تجيب

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:38 م
هل تناول اللحوم يسبب
هل تناول اللحوم يسبب السرطان ؟ .. دراسة تجيب
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة حديثة أن تناول اللحوم يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض، ويزيد من فرصة الإصابة بالسرطان ولاسيما سرطان القولون والمستقيم.

وتوصلت دراسة حديثة للمعاهد الوطنية للصحة - AARP لأكثر من نصف مليون أمريكي كبار السن إلى أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة على مدى فترة 10 سنوات من المرجح أن يتعرضوا للوفاة المفاجأة.

وأشارت الدراسة وفقا لموقع "webmd" أن أولئك الذين تناولوا حوالي 4 أونصات من اللحم الأحمر في اليوم كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب السرطان أو أمراض القلب من أولئك الذين تناولوا الأقل.

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وتؤكد صناعة اللحوم أنه لا توجد صلة بين اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والسرطان، وتقول إن اللحوم الحمراء الخالية من الدهون تناسب نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب.

ولكن وجدت العديد من الدراسات روابط مماثلة، وجدت واحدة أخرى اتبعت أكثر من 72000 امرأة لمدة 18 عامًا أن أولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا على النمط الغربي غنيًا باللحوم الحمراء والمعالجة والحلويات والحبوب المكررة والبطاطس المقلية كان لديهم خطر متزايد من أمراض القلب والسرطان والوفاة من الآخرين الأسباب.
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