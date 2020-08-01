مدحت صالح: الحجار والحلو أساتذتي في الغناء الدرامي.. والموجي قدم لي نصيحة هي الأغلى في حياتي

وأذاع برنامج "التاسعة" المذاع عبر التليفزيون المصري لقطات نادرة للفنان مدحت صالح وهو يتلو القرآن الكريم في ماسبيرو عندما كان طفلًا.

وعلق على الفيديو ضاحكًا: "كان في اليوم ده ذبابة مصحباني لكنى مفقدتش تركيزي ولكنها كانت مضيقاني".

وأكمل: "هذا المشهد رسم جزءا كبيرا من ملامح الشخصية وكنت قبلها في الكُتاب بالمسجد.. الفترة دي كان أهلنا مسئولين وبيربونا لشكل أقرب من المثالية والتفرد.. وكنت بتكلم كل حاجة إلى جانب القرآن الكريم وعلم الحديث مثل الفن التشكيلي والعمارة الإسلامية وألعب كل الألعاب الرياضية".









وأردف:"مرحلة الطفولة شكلت جزءا كبيرا من ملامح شخصيتى، فقد التحقت بالكتاب قبل دخولي المدرسة وحتى سن 16 عاما، وخلال هذه الفترة تربينا فى الكتاب بشكل أقرب للمثالية، والكتاب جعل لدينا شخصية منفردة، وجعلنا أطفال أسوياء، فكنا نتعلم فى الكتاب بجانب القرأن الفن التشكيلى والرياضية فأتذكر أننا تعلمنا كرة الطايرة والسباحة وغيرها".







