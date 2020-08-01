AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لقطات نادرة لمدحت صالح يتلو القرآن الكريم وهو طفل

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:15 ص
مدحت صالح
مدحت صالح
Advertisements
حمزة شعيب
أذاع برنامج "التاسعة" المذاع عبر التليفزيون المصري لقطات نادرة للفنان مدحت صالح وهو يتلو القرآن الكريم في ماسبيرو عندما كان طفلًا.

وعلق الفنان مدحت صالح على الفيديو ضاحكًا: "كان في اليوم ده ذبابة مصحباني لكنى مفقدتش تركيزي ولكنها كانت مضيقاني".
 
واكمل: "هذا المشهد رسم جزءا كبيرا من ملامح الشخصية وكنت قبلها في الكُتاب بالمسجد.. الفترة دي كان أهلنا مسئولين وبيربونا لشكل أقرب من المثالية والتفرد.. وكنت بتكلم كل حاجة إلى جانب القرآن الكريم وعلم الحديث مثل الفن التشكيلي والعمارة الإسلامية وألعب كل الألعاب الرياضية".

وأردف:"مرحلة الطفولة شكلت جزء كبير من ملامح شخصيتى، فقد التحقت بالكتاب قبل دخولي المدرسة وحتى سن 16 عاما، وخلال هذه الفترة تربينا فى الكتاب بشكل أقرب للمثالية، والكتاب جعل لدينا شخصية منفردة، وجعلنا أطفال أسوياء، فكنا نتعلم فى الكتاب بجانب القرأن الفن التشكيلى والرياضية فأتذكر أننا تعلمنا كرة الطايرة والسباحة وغيرهم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية حفظ القرآن الكريم.. إليك أسهل طريقة

الشيخ محمود الخشت يروي قصة أول مرة قرأ فيها القرآن.. فيديو وصور

مدحت صالح: الموجي قدم لي نصيحة هي الأغلى في حياتي

مدحت صالح: الجمهور المصرى أعظم متذوق للفن

مدحت صالح يروى مشهدًا طريفًا مع الراحل حسن حسنى

ترشيحاتنا

زيادة مرعبة.. الصحة العالمية: 292 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في يوم

بعد تمديد عمل اللجنة الخماسية.. ميدو: أول خطوة لإصلاح الكرة المصرية

أخبار الفن | ابنة رانيا فريد شوقي بـ المايوه.. سقوط هيفاء وهبي على الأرض.. سر جديد عن مسلسل الاختيار

عيد الأضحى والنجوم.. ياسمين الخطيب تأكل الفتة مع والدتها

قد تنتقل لدول أخرى.. 4 أسباب وراء ظهور الموجة الثالثة من كورونا بالصين

شاهد.. تفاصيل تعذيب طفل وإصابته بتبرز مفاجئ للهوه بطائرة ورقية في المحلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 عملية تجميل في 15 عامًا.. سيدة تنفق ثروة طائلة لتتحول إلى «دمية بشرية»

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها