تقضي على هرمونات السعادة .. 5 عوامل تدمر صحتك العقلية

الناقلات العصبية هي الرسائل الكيميائية التي تنقل المعلومات بين الخلايا العصبية وتشمل الأمثلة على الناقلات العصبية السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين.
وووفقا لموقع health يطلق الناس أحيانًا على السيروتونين والدوبامين الهرمونات السعيدة بسبب الأدوار التي يلعبونها في تنظيم المزاج والعواطف.
ثمة فرضية شعبية هو أن الصحة العقلية والاضطرابات، مثل الاكتئاب و القلق ، ووضع نتيجة لخلل في التوازن الكيميائي في الدماغ.
في حين أن هذه النظرية قد تحمل بعض الحقيقة ، إلا أنها تنطوي على خطر المبالغة في تبسيط الأمراض العقلية وتعد اضطرابات المزاج وأمراض الصحة العقلية حالات معقدة للغاية تؤثر على 46.6 مليون بالغ يعيشون في الولايات المتحدة وحدها.
تشمل العوامل الأخرى التي تساهم في حالات الصحة العقلية ما يلي:
علم الوراثة وتاريخ الأسرة
تجارب الحياة ، مثل تاريخ من الإساءة الجسدية أو النفسية أو العاطفية
وجود تاريخ من تعاطي الكحول أو المخدرات غير المشروعة
تناول بعض الأدوية
عوامل نفسية اجتماعية ، مثل الظروف الخارجية التي تؤدي إلى مشاعر العزلة والوحدة
وووفقا لموقع health يطلق الناس أحيانًا على السيروتونين والدوبامين الهرمونات السعيدة بسبب الأدوار التي يلعبونها في تنظيم المزاج والعواطف.
ثمة فرضية شعبية هو أن الصحة العقلية والاضطرابات، مثل الاكتئاب و القلق ، ووضع نتيجة لخلل في التوازن الكيميائي في الدماغ.
في حين أن هذه النظرية قد تحمل بعض الحقيقة ، إلا أنها تنطوي على خطر المبالغة في تبسيط الأمراض العقلية وتعد اضطرابات المزاج وأمراض الصحة العقلية حالات معقدة للغاية تؤثر على 46.6 مليون بالغ يعيشون في الولايات المتحدة وحدها.
تشمل العوامل الأخرى التي تساهم في حالات الصحة العقلية ما يلي:
علم الوراثة وتاريخ الأسرة
تجارب الحياة ، مثل تاريخ من الإساءة الجسدية أو النفسية أو العاطفية
وجود تاريخ من تعاطي الكحول أو المخدرات غير المشروعة
تناول بعض الأدوية
عوامل نفسية اجتماعية ، مثل الظروف الخارجية التي تؤدي إلى مشاعر العزلة والوحدة