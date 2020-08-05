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أخبار البلد

الخارجية تنسق مع السلطات اللبنانية لنقل جثامين المواطنين المصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:42 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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محمد وديع
استمرت السفارة المصرية في بيروت في التواصل مع أبناء الجالية المصرية في لبنان والجهات اللبنانية المعنية على مدار الساعة للاطمئنان على أحوال المواطنين المصريين المقيمين في لبنان، ولتقديم كافة أشكال المساعدة اللازمة إليهم.

ومن جانبه أكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، الذي أفاد بأنه حتى الآن علمت السفارة بوفاة مواطنيّن مصرييّن جراء الانفجار؛ وهما المواطن علي اسماعيل السيد شحاته والمواطن ابراهيم عبد المحسن السيد ابو قصبه (مركز سمنود محافظة الغربية)، في حين قام بعض المواطنين المصريين بإبلاغ السفارة باختفاء زميلهم المواطن رشدي رشدي أحمد الجمل، الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار.


وأكد مساعد الوزير استمرار السفارة في المتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية للبحث عن المواطن المفقود، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المواطنيّن المصرييّن إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.
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