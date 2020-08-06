كل ما تريد معرفته عن مساعدين السيارة أو «مصاص الصدمات»

لذلك نصح خبراء السيارات بضرورة الاهتمام به فهو يعمل على جعل إطارات السيارة ملامسة تماما للأرض فهذا يعطي نوعًا من الأمان.





وأشار الخبراء إلى أن المساعد لا يعمل بكفاءته عندما تكون السيارة في حالة اهتزاز دائم وهذا يشعر قائد السيارة و الركاب بالكثير من الالام نتيجة تعرضهم لاهتزاز الدائم.





قديمًا، يلجأون الي وضع قطعة مطاطية لتمتص الصدمات حتى تم اختراع أول المساعدات لامتصاص الصدمات وكانت تحتوي علي زيت و نابض و بعض الصمامات و كانت ممتازة و لكنها كانت مرنة، فتسبب خطرا في المنعطفات حتي اتطور العلم و عمل المهندسين بوضع غاز النيتروجين بجانب الزيت فبدأ يضفي القوة المناسبة.





كل سيارة لها مساعد يختلف عن الأخرى فعندما تكون المساعدات سيئة وتضغط على الفرامل تجعل السيارة تنحدر من الامام وترتفع من الخلف فالكتلة تتجه إلى جهة الامام و يكون الضغط علي الفرامل الأمامية.



