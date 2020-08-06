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سيارات

كل ما تريد معرفته عن مساعدين السيارة أو «مصاص الصدمات»

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:01 م
كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن مساعدين السيارة أو «مصاص الصدمات»
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منة الله عبد الحميد
مساعدين السيارة من أكثر الأشياء إهمالًا رغم أهميته، يحرص قائدو السيارة على الاهتمام بالفرامل ومحرك السيارة وإصلاح كل أشياء السيارة كالفرامل والموتور، ويهملون في فحص المساعدين رغم أنهم يلعبون دورًا هامًا في توفير سُبل الراحة والأمان عند عدم الانتباه للمطب الصناعي.
 
لذلك نصح خبراء السيارات بضرورة الاهتمام به فهو يعمل على جعل إطارات السيارة ملامسة تماما للأرض فهذا يعطي نوعًا من الأمان. 

وأشار الخبراء إلى أن المساعد لا يعمل بكفاءته عندما تكون السيارة في حالة اهتزاز دائم وهذا يشعر قائد السيارة و الركاب بالكثير من الالام نتيجة تعرضهم لاهتزاز الدائم.

قديمًا، يلجأون الي وضع قطعة مطاطية لتمتص الصدمات حتى تم اختراع أول المساعدات لامتصاص الصدمات وكانت تحتوي علي زيت و نابض و بعض الصمامات و كانت ممتازة و لكنها كانت مرنة، فتسبب خطرا في المنعطفات حتي اتطور العلم و عمل المهندسين بوضع غاز النيتروجين بجانب الزيت فبدأ يضفي القوة المناسبة. 

كل سيارة لها مساعد يختلف عن الأخرى فعندما تكون المساعدات سيئة وتضغط على الفرامل تجعل السيارة تنحدر من الامام وترتفع من الخلف فالكتلة تتجه إلى جهة الامام و يكون الضغط علي الفرامل الأمامية.

ويتوقف العمر الافتراضي للمحرك على مدى تمهيد الشوارع ونظافتها، ويجب فحصها كل 20 ألف كيلو متر، وتغييرها كل 80 إلى 100 ألف كيلو متر، لذلك احرص على صيانته الدورية.
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