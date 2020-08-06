AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

معرض كاريكاتير لا ومناقشة فيلم جيش الشمس ٩ بمكتبة القاهرة الكبرى السبت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:41 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "كاريكاتير لا" وندوة عن فيلم "جيش الشمس ٩" وذلك فى السادسة من مساء يوم السبت ٨ أغسطس الجارى بمقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

يقام المعرض بالتعاون مع رابطة رسامات الكاريكاتير المصرية، ويشارك فيه ٣٠ فنانا وفنانة، ويضم ٥٥ لوحة تناقش قضية التحرش وقضية التنمر وقضية الإرهاب، مع إيجاد حلول لهذه القضايا، إلى جانب مجموعة من البورتريهات للفنانين الذين تعرضوا للتنمر فى السينما المصرية.

كما تعقد المكتبة ندوة لمناقشة الجزء التاسع من فيلم "جيش الشمس" الذى يروى قصص وبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة، ويتحدث فيها اللواء محمد محمود عمر، منتج سلسلة الأفلام الوثائقية جيش الشمس، واللواء أيمن حب الدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساويرس يشكر الفنان التشكيلي صابر طه على رسمة كاريكاتير: عقبال ما نخلص من كورونا

فنان الكاريكاتير السوري رائد خليل يحصد الجائزة الثانية في المسابقة الدولية بالهند

رحلة زهور البرتقال على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى

ثورة يوليو مالها وما عليها .. معرض وندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

برا او بحرا او جوا .. الحكومة: منع دخول مصر دون تحليل PCR

أخطاء متعمدة من الحكام.. أحمد حسام ميدو يعلق على الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري

مصر ترد على تركيا: أنقرة اعترضت على اتفاقنا مع اليونان دون معرفة تفاصيله

شاهد.. اندلاع حريق ضخم في تونس

هجوم دببة مفترسة ينهي حياة طفل 11 عامًا .. والسبب صورة عن قرب.. تفاصيل

تغريدة حسين الجسمي تعرضه للتنمر بعد انفجار مرفأ بيروت| التفاصيل الكاملة

AdvertisementS

شاهد.. اندلاع حريق ضخم في تونس

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

برا او بحرا او جوا .. الحكومة: منع دخول مصر دون تحليل PCR

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن تورط عناصر من حزب الله في انفجار بيروت

رئيس وزراء لبنان الأسبق: المواد الخطرة بمرفأ بيروت موجودة منذ 6 سنوات

رئيس النواب لرئيس تحرير "الأهرام": الإثيوبيون غير متعاونين ويفتقدون الصراحة وحسن النية وواهم من يحاول استدراج مصر لمغامرات غير محسوبة

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على المصري البورسعيدي

بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

"استئناف طنطا" تؤيد إخلاء سبيل منار سامي فتاة التيك توك

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب جائحة كورونا.. شركة طيران تعلن عن رحلة جوية مميزة إلى اللامكان

هجوم دببة مفترسة ينهي حياة طفل 11 عامًا .. والسبب صورة عن قرب.. تفاصيل

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة