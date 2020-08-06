معرض كاريكاتير لا ومناقشة فيلم جيش الشمس ٩ بمكتبة القاهرة الكبرى السبت

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "كاريكاتير لا" وندوة عن فيلم "جيش الشمس ٩" وذلك فى السادسة من مساء يوم السبت ٨ أغسطس الجارى بمقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.





يقام المعرض بالتعاون مع رابطة رسامات الكاريكاتير المصرية، ويشارك فيه ٣٠ فنانا وفنانة، ويضم ٥٥ لوحة تناقش قضية التحرش وقضية التنمر وقضية الإرهاب، مع إيجاد حلول لهذه القضايا، إلى جانب مجموعة من البورتريهات للفنانين الذين تعرضوا للتنمر فى السينما المصرية.





كما تعقد المكتبة ندوة لمناقشة الجزء التاسع من فيلم "جيش الشمس" الذى يروى قصص وبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة، ويتحدث فيها اللواء محمد محمود عمر، منتج سلسلة الأفلام الوثائقية جيش الشمس، واللواء أيمن حب الدين.