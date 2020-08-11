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توك شو

متجيش على الفاضي.. محافظ الجيزة: لازم تنتخبوا بالكمامة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:28 م
اللواء احمد راشد،
اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة
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فرح علاء الخولي
قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه بمجرد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، تم اتخاذ كل الإجراءات، وذلك بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية.


وأوضح اللواء أحمد راشد، خلال حواره على قناة "تن" الفضائية، أنه تم التـأكد صباح اليوم من التزام القائمين على الانتخابات بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أثناء تأدية عملهم في الانتخابات، وذلك لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.


وأضاف أن هناك حزمة من الإجراءات الصحية المتخذة داخل وخارج اللجان، وتخصيص عدد كافٍ من سيارات الإسعاف موجودة في محيط اللجان لأي حالة طوارئ، بالإضافة إلى تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية والأطقم الطبية.


وأكد أنه غير مسموح لأي ناخب بالدخول للإدلاء بصوته إلا بارتداء الكمامة، مشيرا إلى أنه يجب على كل المواطنين أن يمارسوا حقهم الانتخابي.
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