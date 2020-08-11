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عبد العال بعد الإدلاء بصوته: عناصر ونفوس خبيثة تحاول تخريب العرس الديمقراطي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:19 م
على عبدالعال، رئيس
على عبدالعال، رئيس مجلس النواب
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فرح علاء الخولي
أدلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بصوته في الاستحقاقات الدستورية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.


وأكد على أن يجب على كل المواطنين بعد أن ينتهوا من أعمالهم ان يتوجهوا الى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لأن هذا واحد من واجباته نحو الوطن وايضا حق من حقوقهم الديمقراطية.


وقال عبدالعال، ان جميع مؤسسات الدولة مهتمة بتلك الانتخابات وانها تتم بشفافية تامة، موضحًا ان مازال هناك عناصر ونفوس خبيثة تحاول تخريب تلك العرس الديمقراطي، ولكن الشعب المصري لا يلتفت الى تلك الشائعات، مشيرًا الى ان في الجلسات القادمة لمجلس النواب سيتم تحديد قانون الدوائر الانتخابية.

وبدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

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