عجوز تدلي بصوتها في الانتخابات بدمنهور.. والمحافظ: مش عارفين نشكرك إزاي

شهدت مدرسة السيدة زينب الابتدائية بمدينة دمنهور، إقبال كبير من المواطنين للمشاركة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ ، والتي انطلقت صباح اليوم، ومقرر إجراؤها على مدار يومين.





وشهدت المدرسة إقبالا ملحوظًا من كبار السن للمشاركة في عملية الانتخابات، تزامنا مع حرص المحافظة على توفير كراسي متحركة لاستقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.





وحرص اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إجراء حديث مع إحدى السيدات من كبار السن خلال مشاركتها للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي عبرت عن فرحتها بالمشاركة في تلك الانتخابات باعتبارها أحد الاستحقاقات الدستورية الواجب على كل مواطن المشاركة فيها.





وعبّر المحافظ عن ترحيبه بتلك السيدة، والتي رغم ظروفها الصحية وكبر سنها حرصت على الإدلاء بصوتها وممارسة حقها الانتخابي، قائلا: "مش عارفين نشكرك ازاي لمشاركتك في الانتخابات، وهو دا إللى لازم كل الناس تعمله وتشارك في الانتخابات للوقوف بجانب الدولة في تلك الاستحقاقات الانتخابية".





وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قد أجرى جولة ظهر اليوم بعدد من اللجان الانتخابية اللجنة الانتخابية ، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها على مدار يومين.





وتابع محافظ البحيرة، عملية توافد الناخبين على مقر ومراكز الاقتراع، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا،





وكلف محافظ البحيرة خلال جولته، بتوفير جميع سبل الراحة للناخبين، موجها شكره لجميع الجهات المعنية في محافظة البحيرة على ما يبذلونه من جهود لخروج هذا العرس الديمقراطي على صورته الراقية والتي تليق بمكانة محافظة البحيرة.









يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العديد من لجان محافظة البحيرة إقبالا ضعيفا من الناخبين في الساعات الأولى للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، باستثناء لجنة مدرسة الثانوية الصناعية التي تشهد إقبالا متزايدا من الناخبين.









و يتوافد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الناخبين في محافظة البحيرة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، للإدلاء بأصواتهم في 923 لجنة فرعية، و711 مركزا انتخابيا لانتخابات مجلس الشيوخ، و18 لجنة عامة على مستوى المحافظة.





ووفقا لكشوف الهيئة الوطنية للانتخابات فإن الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة تبلغ 3 ملايين و949 ألفًا و970 ناخبًا بنسبة 6.36٪ من إجمالي عدد الناخبين على مستوى الجمهورية،





وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قد أكد قبل انطلاق عملية التصويت، أنه جرى رفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار الساعة وربطها مع غرف العمليات المشكلة بالوحدات المحلية.





وأعلنت محافظ البحيرة عن توفير وسائل مواصلات مجانية لنقل الناخبين إلى مقار اللجان، وتزويد اللجان بمظلات، وأماكن مناسبة للانتظار وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.



