نزيف كبير للذهب في ختام التعاملات.. الأسعار تتراجع لـ40 جنيها في الجرام

هبطت أسعار الذهب في مصر إلى أدنى مستوى لها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بمتوسط تجاوز حاجز الـ40 جنيها في الجرام الواحد بمحالات الصاغة؛ بعد أن شهد ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 872 جنيه اليوم بعد أن كان 909 جنيه أمس بفارق 33 جنيها .
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 872 جنيه اليوم بعد أن كان 909 جنيه أمس بفارق 33 جنيها .
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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو عيار 997 جنيه بعد أن كان 1039 جنيها بتراجع بلغ 42 جنيها.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 747 جنيه لدي محلات الصاغة مقابل 779 جنيها أمس بفارق 32 جنيها.
وصل سعر الجنيه الذهب نحو 6976 جنيها بعد أن كان 7272 جنيها أمس .
وسجل السعر العالمي للذهب نحو 1947 دولار.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.