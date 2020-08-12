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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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آية الجارحي

المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، هي نظام إلكتروني متكامل  يربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، فى سياق أهداف التنمية المستدامة، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموى.


و تهدف المنظومة إلى ربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية (2018-2022)، وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بالدولة، إلى جانب تمكين كل جهات الإسناد الرئيسية والفرعية من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال الاستمارات الإلكترونية، مضيفة أنه تم تبسيط وتسهيل تلك الاستمارات لتتم تعبئتها بالأسلوب الذي يساعد الجهات على تقديم مشروعاتها في صورة متكاملة.


وضمن أهداف المنظومة تكوين اللبنة الرئيسية فى بناء البنية المعلوماتية حول المشروعات المقترحة لكل جهات الإسناد، بما يخدم الأهداف الأممية، ورؤية مصر 2030 وكذا برنامج عمل الحكومة (2018-2022) بما ييسر عملية متابعتها، إضافة إلى إتاحة قدر كبير من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة وذلك من خلال توحيد معايير الحكم على المشروعات والمفاضلة فيما بينها.


وتعمل المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية،  على ربط وزارة التخطيط بجهات الإسناد الرئيسة والفرعية، كما تهدف إلى تلقي مقترحات الخطط التنموية متوسطة وقصيرة المدى لجهات الإسناد المختلفة في ضوء رؤية مصر التنموية 2030.


وتستهدف المنظومة تصحيح المشاكل المتعلقة ببيانات المشروعات التي يتم تجميعها كل عام، كما تسهم في إحداث تغيير جذري وهيكلي لنظام إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

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