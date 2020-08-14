السعودية تسجل 1383 إصابة جديدة بكورونا و35 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.





وأوضحت الصحة السعودية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بــ كوفيد 19 بلغ 295 الف و902 اصابة في البلاد منذ انتشار الجائحة وحتى اليوم.





كما سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 35 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات منذ الجائحة الي 3338 حالة.





وبيًنت الوزارة السعودية أن إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت حتي الأن 262.959 بعد تسجيل 2566 حالة شفاء من الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



