شوبير: ميسي يلعب مع فريق ومدرب سيئ

نشر الإعلامى أحمد شوبير تغريدة تعليقا علي ماتش برشولة وبايرن من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وكتب شوبير: "النهاردة اكيد الصدمة كبيرة جدًا علي جمهور برشلونة خسارة من بايرن ٨ اهداف بصراحة حاجة تفرح ونفس الوقت تزعل عشان اسطورة زي ميسي في اخر سنوات ليه في الكورة يلعب مع فريق ومدرب سئ بالشكل ده وتفرح لان بايرن بعد بداية موسم للنسيان بقي موسم تاريخي بعد الفوز وكمان أقرب فريق للبطولة.





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ورفض جوسيب بارتوميو تقديم استقالته من رئاسة نادي برشلونة، رغم السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت الليلة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وذكرت شبكة " سكاي سبورتس" العالمية، أن جوسيب بارتوميو متمسك بالبقاء في منصبه، ولا يفكر في تقديم استقالته رغم السقوط الكبير أمام بايرن ميونخ.





وفشل فريق برشلونة فشل في حصد أي لقب هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو القاري.









يذكر أن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظام المباراة الواحدة بدلا من الذهاب والإياب، نتيجة الظروف التي تمر بها القارة العجوز، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.