وزير السياحة يتفقد مركز زوار وخدمات محمية رأس محمد | شاهد

زار صباح اليوم السبت الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار محمية رأس محمد لتفقد مركز الزوار التابع لها والوقوف على أعمال التطوير وجودة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها، حيث تعتبر هذه المحمية واحدة من أهم المحميات الطبيعية المائية فى مصر والعالم.









وأشاد الوزير بجهود وزارة البيئة للحفاظ على المحمية وعلى الموارد الطبيعية بشكل عام، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة لتنمية مناطق الجذب السياحى بالمحميات والترويج للسياحة البيئية بما يعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم.









وخلال الزيارة، التقى الدكتور خالد العناني ببعض السائحين المصريين والعرب والأجانب من دول أوكرانيا وبيلاروسيا والمجر، الذين حرصوا علي التقاط الصور التذكارية معه، مؤكدين على التزام جميع المنشآت الفندقية والسياحية في شرم الشيخ بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها مصر، ولافتين إلى أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا فى أمان، وأن هذه الاجراءات لم تؤثر على استمتاعهم برحلاتهم السياحية.









وأشاروا إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة، توفر مناخًا صحيًا مثاليًا لرحلاتهم السياحية.







