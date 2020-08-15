برلماني يوضح سبب قلة عدد المتقدمين لسداد مبلغ جدية تصالح مخلفات البناء

أشاد النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، بحيث تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة المواطن.





وأوضح "العقاد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة التسهيلات حتى يتم حل هذه الأزمة دون أن يقع ضرر على المواطن، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين على سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء حتى الآن مخيبًا للآمال.





وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك عدد من الأمور غير الواضحة عند المواطن والتي أدت لحدوث لبس في المعلومات الصحيحة؛ مما أدى إلى تأخر تقدم عدد كبير من المخالفين لسداد مبلغ جدية التصالح، منوهًا على أن لجنة الإسكان تعمل على إيضاح كافة المعلومات المغلوطة عن قانون التصالح.





يذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.